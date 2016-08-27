不和復興航空合併了 威航10月4日起停業1年！

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V Air威航10月4日起決定停業1年！圖為2014年12月17日，V Air威航從桃園機場首航飛往泰國曼谷，桃機為首航班機舉行灑水慶祝儀式。（資料照片，陳麒全攝）

廉價航空V Air威航，原本在10月1日要與母公司復興航空合併，但威航董事會因考量公司未來的營運發展規畫，決議撤銷合併案，並從10月4日起開始停業1年！

復興航空今天下午發布重訊，指出子公司威航公司董事會決議，自今年10月4日起至106年10月3日止停業1年。原本威航於10月1日與母公司復興航空合併，現因考量公司未來營運發展規劃，決定撤銷合併案。

復興航空表示，會更改原先合併的決議，是為了要有效減少虧損力求營運穩定，且考量合併作業繁複，將利用威航停業1年的時間，妥善處理後續事宜。

復興航空高階認為，威航成立以來表現不錯，票務與行銷有不少優點，但短期內無法獲利，集團原來想利用威航的優點，透過合併，讓復興航空可以加速轉虧為盈，但實際作業後發現有困難，只好決定先讓威航停業一年， 一年後再視實際情況，決定是否讓威航復業。

日前威航公布合併案後，曾傳出威航資方未與勞工溝通協調，即送大量解雇案給北市府，北市府要求威航必須與勞方充分溝通。威航澄清指出大量解雇為誤解，計畫書內容尚在調整，還未正式送件。復興航空也表示，身為母公司，會確保威航一切程序恪遵勞動法規，在法規基礎上，也會確保員工權益。

據了解，復興航空原來想留著一些威航的優秀人才，但是因為桃園市空服員職業工會出面抗爭，要求全部留用，興航現階段財務困難，無法接受工會要求，決定透過停業，遣散全部員工，再做後續打算。

(集團連線報導)