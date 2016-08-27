外交部政次：台灣參加WHA依賴大陸意願

外交部政務次長吳志中在與中興大學國際政治研究所所長陳牧民聯名的文章中表示，如果中國大陸不滿台灣的兩岸政策與外交政策，隨時可以不發出邀請函，讓台灣不再有觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。

李登輝基金會今、明兩天舉行「人民直選總統暨台灣民主發展20週年」研討會，吳志中、陳牧民分別擔任明天的發表人與議題召集人。

兩人在聯名發表的文章「國際組織與台灣的參與」中指出，北京政府認為基於「一個中國」原則，台灣並非一個國家，且屬於中國，因此使用一切國家力量阻擋台灣成為這些國際組織的正式會員。

文中表示，但是，北京政府對台灣參與國際活動的全面封殺，也對中國的國際形象有很大的傷害。因此，北京政府深切期望如果台灣可以接受香港模式，或僅止於觀察員地位即可滿足，則中共也不希望在這個問題上繼續與台灣糾纏。這也是北京政府與（前總統）馬英九政府在2008年與2016年間的最大共識。

文中指出，但台灣政黨輪替已成為常態，北京政府擔心台灣一旦成為觀察員後，可能會再要求升格為一般會員國。等於同意台灣或者中華民國的國家地位，從而影響到中國政府對人民的威望，甚至導致中國的解體或分裂。因此北京對這個問題也十分頭痛，除非國際局勢有所變化，否則只有維持目前做法一途。

文中表示，「中華民國政府對於世界衛生組織（WHO）的活動，完全必須依賴中國的主觀意願。如果中國對台灣的兩岸政策與外交政策有所不滿，北京政府隨時可以不發出邀請函，讓台灣不再具有觀察員的身分參與世界衛生大會。」

文中指出，以2016年為例，北京政府因為不滿意台灣的人民選出民進黨的蔡英文為新總統，因此遲遲不願意發出邀請函。由於新民意不接受國共兩黨所建立的「九二共識」，因此，蔡總統也無法以九二共識為前提參與世界衛生大會。

文中表示，最後，台灣首次在沒有九二共識為前提的情況下參與世界衛生大會，但是，在會場上完全沒有提到「台灣」的名稱，而是以 「Chinese Taipei」取代。在國內，這樣的策略也受到不少的批評。台灣參與世界衛生組織之活動，只能歸類為「成敗難定」。1050827

(中央社)