少年生日前夕持毒品被捕，員警慶生規勸

員警買蛋糕為劉姓少年提前慶祝18歲生日，並盼他能自此痛改前非，遠離毒品。（李義翻攝）

17歲劉少年持有MDMA咖啡包被警方查獲，警訊時，員警發現第2天就是他的生日，特別買蛋糕提前為他慶祝18歲生日，並提醒他滿18歲後，法律刑責都大不同，盼他深思悔過。劉姓少年既驚又喜又懊悔，說一定會痛改前非。

8月10日晚間7時許，劉姓少年與友人騎機車未戴安全帽，左營警分局文自派出所警網攔查，劉姓少年大熱天卻身穿外套，還雙手緊抱腋下，面對員警盤查還直冒冷汗，被要求脫下外套時，3包毒品咖啡包就從外套裡掉落。

帶回派出所偵訊時，員警發現第2天就是他的生日，17歲的最後一天及18歲生日要在派出所度過，為他感到惋惜，也希望能記取教訓，從此遠離毒品，於是自掏腰包買生日蛋糕還獻唱生日快樂為他慶生。

劉姓少年既驚訝又感動，員警要他許願吹蠟燭，並告知18歲在法律上的意義，從後面對的刑責也大不同。他頻頻點頭認錯，並答應說「我一定不再碰毒品了」。

警訊後，依違反毒品危害防制條例將他移送少年法院審理。隨後，警方追查販毒給少年的源頭，查出藥頭是綽號「約翰走路」的23歲李姓男子，使用通訊軟體進行販毒。

警方跟監追查，立即鎖定李男駕駛高檔耀眼的奧迪A4販毒的特徵，22日在鳳山把李男逮捕到案，依違反毒品危害防制條例移送法辦。

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(中時)