南高雄家扶頒獎學金 561生受惠

新移民子弟林佳儀（左）、林柏宏，走出家中欠債陰霾，認真向學獲得南高雄家扶獎助學金。（柯宗緯攝）

楊雅汝和姊姊累積200面以上獎狀、獎牌，自己顧好自己的課業，不讓媽媽及外婆擔憂。（柯宗緯攝）

越南新移民子弟林佳儀、林柏宏，幼年因父親欠債，全家活在討債夢靨，幾乎足不出戶，用報紙貼滿門窗，製造沒人在家假象，後來父母離異，母親當清潔工扛家計，姊弟倆力爭上游，學業成績名列前茅，日漸擺脫陰霾，今日獲南高雄家扶頒發獎學金。

林家姊弟幾乎沒有童年可言，父親不務正業，愛賭博、玩賽鴿，在外頭欠下一屁股債，常有債主上門討債；姊弟倆只要聽到人車靠近，便會關上燈，還請鄰居轉告「這戶沒住人」，這種煎熬日子過了3個年頭，直到父母離婚後才恢復平靜。

越南籍媽媽在加工區從事清潔工，月入20K，拉拔姊弟倆長大，身體操出病來，有高血壓疾病。家儀很爭氣，今年考上高醫大醫藥系，盼朝研發之路邁進，改善家境。她也感謝家扶，6年來的幫助，讓她與弟弟順利升學。

另一對姊妹花楊雅淳、楊雅汝是非婚生子，生父不負教養責任，母親、外婆四處打零工含辛茹苦養家，卻累出病來，目前由雅淳在補習班打工扛起整個家，乖巧懂事的她，鼓勵在困苦環境中長大的孩子，絕對要有不服輸精神，不能輕易向命運屈服。

楊家姊妹專於課業，累積獎狀、獎牌有200多面，妹妹雅汝今年考上中山大學資管系，想當電腦工程師。在高師大數學系就讀的姊姊雅淳打工之餘，也到五甲社福中心當志工，未來想執教鞭，協助更多弱勢孩子翻轉命運。昨南高雄家扶中心舉行獎學金頒獎典禮，共計561名學生受惠。

(中時)