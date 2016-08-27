河邊餐飲集團慶50年 推懷舊料理

河邊餐飲集團打造古早味懷舊料理，一桌只要3850元。（柯宗緯攝）

河邊餐飲集團打造古早味懷舊料理，一桌只要3850元。（柯宗緯攝）

河邊餐飲今年也推出推出闔家歡樂餐美味到家服務，四菜一湯5人份只要588元。（柯宗緯攝）

河邊餐飲集團董事長張素鑾推出古早味料理，希望讓大家重新感受記憶中的好味道。（柯宗緯攝）

高雄市河邊餐飲集團今年適逢50週年，推出古早味感動高雄心料理饗宴，集結在地食材，讓大家回憶感動老滋味，原價5000元下殺到3850元。另外，也搶進宅配市場，推出闔家歡樂餐美味到家服務，四菜一湯5人份只要588元。

河邊餐飲集團今年特別推出的古早味感動高雄心料理饗宴，是以料理海鮮遠近馳名的河邊廚師團隊，再度集思廣益所推出創意新作。

包含「鮪魚和風蔬果」、「紅燒土魠魚羹」、「櫻花蝦糯米糕」、「養生高麗全雞鍋」「清蒸醬瓜海上鮮」、「蒜味鹽蒸活海蝦」、「唐朝一品封」、「懷念手工八寶丸」、「開陽扁魚白菜滷」、「旗山香蕉牛奶冰」、「蓬萊仙島果」所組成的特色饗宴，原價5000元，特價3850元，推薦大家品嚐回憶中感動的古早味道。

在宋朝大文豪蘇東坡的《仇池筆記》裡所記載的「盤游飯」，就已經有筒仔米糕的蹤影，從年代久遠的阿嬤輩傳承下來，米糕現在已屬於充滿台灣風味的獨特小吃，河邊廚師團隊特別針對祖傳料理加以研發改良成「招牌櫻花蝦八寶米糕」。

關於封肉料理，無倫是對於古代君王紀念的原意或是同安請神出巡的傳說，封肉位於中國宴會與年菜中皆為不可或缺的大菜，光是滷製過程以及色澤明亮程度皆是考驗師傅廚藝的一道經典功夫菜。

阿嬤年代時曾烹煮過口味絕佳的封肉，可惜沒傳承下來，張董吃遍許多家想找回些許古早記憶中的那種滋味，可惜遍尋不及，有天河邊廚師團隊秉持著最後一絲希望嘗試，終於找到記憶中遺失的味道-「唐朝一品封」，將原汁原味呈現給您屬於超越一甲子的封肉味道。

「高麗養生燉雞湯」，一般總認為高麗為高麗參而非高麗菜，但河邊感於以前阿嬤年代時高麗參昂貴至極一般大眾根本花費不起，特別用高麗菜代替，雞湯中帶著蔬菜的香甜氣息，養生又滋潤別具一番風味。於此這三道代表料理，河邊廚師團隊重拾古早的好滋味，用心創作，隆重呈獻。

(中時)