千名魔獸玩家齊聚草悟道阿薩斯雕像廣場 闖關送愛！

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Blizzard Entertainment暴雪娛樂，今日於台中草悟道阿撒斯雕像前舉辦《魔獸世界：軍臨天下》上市慶祝活動，現場舉辦《魔獸世界》歷代典藏版義賣！（陳世宗翻攝）

Blizzard Entertainment暴雪娛樂今日於台中草悟道阿薩斯雕像前舉辦《魔獸世界：軍臨天下》上市慶祝活動，除設計闖關攤位讓玩家挑戰，也舉辦《魔獸世界》歷代典藏版義賣，邀請民眾關懷天使心家族社會福利基金會的遲緩兒與身心障礙者家庭。台中市政府新聞局長卓冠廷也到場填寫標單，愛心不落人後。

《軍臨天下》將於9月1日在台灣、香港與澳門上市，暴雪娛樂今日在草悟道舉辦慶祝活動為遊戲暖身，現場設計相當有趣的魔獸世界闖關攤位，有「擊敗古爾丹」、「攻打破碎群島」、「索爾末日槌」等；並邀請繪師為民眾繪製魔獸獵人頭像，另有噴畫師在現場表演繪製魔獸場景。

現場並規畫競標義賣攤位，義賣典藏包含「《魔獸世界》歷代典藏版(共7版)」、員工限定的「2015年失落的維京人雕像」、「2015 BlizzCon福袋」與「台灣《魔獸世界》十周年紀念幣」；卓局長也以粉絲身分前往競標紀念幣與歷代典藏，為愛奇兒(遲緩或身心障礙兒童)拋磚引玉。

新聞局表示，台中草悟道的阿薩斯雕像已然成為觀光新景點，搭配創作家阿諾在阿薩斯劍指處的阿薩斯死對頭伊利丹畫像，吸引世界各地魔獸玩家朝聖，為台中帶來許多觀光人潮。歡迎世界各地旅客來台中看魔獸角色，同時安排台中一日遊欣賞美景品嘗美食。

《魔獸世界：軍臨天下》上市慶祝活動自今日下午4時起至晚上10時截止，義賣品競標至晚上9時。整個下午活動預計吸引上千玩家參與。

(中時)