梁詠琪登板開球 桃猿去年就談好

我要評比

藝人梁詠琪今天踏進桃園棒球場，為Lamigo桃猿開球，獲得全場球迷、歌迷的熱烈歡迎；桃猿副領隊浦韋青說，球團去年就與梁詠琪取得聯繫，原本總冠軍賽就想登板。

繼總統蔡英文、NBA球星林書豪、日本美少女稻村亞美之後，今年中華職棒又有重量級的開球貴賓。今天在桃園球場的觀眾席，除了主場球迷外，還有梁詠琪的歌迷後援會到場助陣。

球場賽前播放「膽小鬼」等梁詠琪招牌歌曲，預告開球貴賓的到來，主場投手王溢正就是粉絲之一，可惜為了準備先發，王溢正只能找空檔與心目中的女神合照，無緣指導投球。

球團派出「詹帥」詹智堯指導梁詠琪投球。詹智堯看到本人，對梁詠琪的身高印象深刻，比想像中高挑。

梁詠琪站上球場演唱歌曲，不時與觀眾席上的球迷互動，開球時雖然提前落地，仍然獲得全場掌聲。

梁詠琪受訪說，只練了10分鐘，能夠投到已經很滿意了，希望自己的開球可以為主場球隊振奮士氣，「每個球員好像都勝券在握」。

梁詠琪說，棒球是台灣的全民運動，今天感受到球迷的熱情，而她也不是第一次為比賽開球，「10幾年前來台灣開球過一次，但10幾年過去，我都忘記怎麼投了」。

在2001年梁詠琪與張震嶽、楊乃文、光良等藝人就曾經為台灣大聯盟（TML）代言，並為比賽開球。1050827

(中央社)