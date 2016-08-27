花蓮補選勝 藍：非全面執政可為所欲為

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中國國民黨今天表示，花蓮市長補選結果，清楚告訴民主進步黨不是全面執政就可為所欲為，也清楚告訴民進黨必須修正治國方向與態度，否則接下來的選舉，民眾會教訓民進黨。

花蓮縣第17屆花蓮市長缺額補選，國民黨提名的魏嘉賢自行宣布當選。

國民黨秘書長莫天虎、文傳會主委周志偉、文傳會副主委唐德明晚間6時於國民黨中央黨部，針對選舉結果發表談話。

唐德明表示，民主政治的可貴，在於每次選舉是民意對現狀的反應，顯然民意對民進黨執政不滿意。

他說，這次選舉，清楚告訴民進黨不是全面執政就可以為所欲為，百日段考，在民意調查方面，民眾不滿意，而這次花蓮市長補選，選票是一票票投出來，清楚告訴民進黨必須修正治國方向與態度，否則接下來的選舉，民眾會教訓民進黨。

周志偉表示，這次選舉，候選人本身的政黨背景超過黨派、派系問題，也呈現出違紀參選者，在民主政治、政黨對決的情況下，不容易有機會。

周志偉說，感謝花蓮市民願意給國民黨機會，國民黨不以此自滿，會累積小勝爭取大勝，爭取為人民服務的機會。為了國家發展的長治久安，應該維持健康的兩黨政治，國民黨會努力繼續往前。

莫天虎表示，感謝花蓮市民支持魏嘉賢順利當選，也要感謝前副總統連戰、吳敦義、國民黨立委王金平、立法院黨團與主席洪秀柱、4位副主席與黨務同仁、黨員與支持者，大家同心協力、團結一致，共同打贏選戰。

莫天虎說，國民黨會繼續努力，盼全民給予支持與鼓勵，國民黨也會督促魏嘉賢全力做好市政工作。打贏花蓮市長補選，對士氣有很大幫助，也有其政治上的意義。1050827

(中央社)