南海保育 學者：僅台灣盡國際社會責任

台大海研所副教授陳韋仁表示，所有聲稱對南海擁有主權的國家，僅台灣在東沙成立國家公園保育海洋資源。此外，和部分國家不斷水泥化所占領的南海島礁相較，太平島環境也較好。

荷蘭海牙常設仲裁法院7月12日就菲律賓提出的南海仲裁案作出裁決，稱中國大陸在「9段線」範圍內主張的歷史權利沒有法律依據，而南沙群島所有海上地物均為礁岩，包括太平島在內。

中華民國政府認為仲裁無拘束力。行政院大陸委員會副主任委員兼發言人邱垂正在仲裁出爐當天說，依據1947年政府公布「南海諸島位置圖」，中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法所賦予之權利。

除了從歷史角度主張中華民國主權，國立台灣大學海洋研究所副教授陳韋仁表示，也可從保育角度去看台灣對南海的經營。全世界的海域只有4%受保護，而台灣的墾丁國家公園與東沙環礁國家公園，就在這4%裡面。

陳韋仁2015年4月曾赴南海調查，他回憶，途經其他國家占領的島礁時，小小的島礁上，建物蓋得亂七八糟，還有人員派駐，「根本沒有綠色的植物」；而太平島上有樹林，環境保護較佳。

他說，光是水泥化那些島礁，而不做研究與保育，很難獲得國際尊重。所有對南海聲稱擁有主權的國家，只有中華民國在2007年成立東沙環礁國家公園，保育南海的海洋生態。

陳韋仁去年到南海，短短3個工作天就有很多新發現，說明過去南海研究的缺乏。此外，關於颱風生成或大氣海洋之間的交互作用等，南海也是相當值得探討的地方。台灣有太平島作為腹地，在研究上應加以善用。

陳韋仁說，台灣有研究船隊，而其他的南海主權聲索國都沒有，因此只能做近海研究；中國大陸最近數十年雖開始投資海洋研究，但角度比較偏重開發與建設。

陳韋仁表示，南海要實現共同開發，會有很多不同聲音，學術研究相對務實，與其爭取太平島200海里的經濟海域，不如爭取200海里的保護區，凸顯中華民國不僅有使用權利也有保護義務，才能贏得國際尊重。1050827

(中央社)