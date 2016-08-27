義大利強震罹難者增至284人 舉國哀悼

義大利中部日前發生強震，罹難人數今天上升至284人。義大利今天開始舉國哀悼1天，並為部分罹難者舉行集體喪禮。

昨晚在這次災情最慘重的城鎮阿馬特里切（Amatrice）又發現2具遺體。24日的強震將阿馬特里切夷為平地，造成至少224名居民與旅客死亡。

搜救人員仍在災後留下的建築瓦礫堆中持續搜索，但再找到更多生還者的希望渺茫。

義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）今天上午搭乘直升機到阿馬特里切視察災情，接著又轉往鄰近的阿斯科利皮契諾（Ascoli Piceno），參與近40位罹難者的喪禮。

今天稍早，35副靈柩並列在市內的運動中心，哀悼者也聚集在此。

當地居民卡維奇烏妮（Luciana Cavicchiuni）說：「雖然我不認識他們，但還是為他們感到悲傷。我的心與他們同在，許多人失去了他們的所有，包括他們的家園與摯愛的人們等。」

她也說：「這些事不該發生。」

昨晚到今天凌晨餘震不斷，經測量最強達規模4.2。義大利地質研究所表示，24日清晨發生規模6.2強震後，義大利中部山區陸續發生約1332起餘震。1050827

(中央社)