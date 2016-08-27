林智勝敲3分彈 本季第28轟

中信4棒林智勝（中）轟出本季第28號全壘打，回休息室前受到隊友熱烈歡迎。（張鎧乙攝）

林智勝轟出本季第28號全壘打，帶有3打點，暫居中職全壘打王。（張鎧乙攝）

中華職棒28日在新莊球場進行義大犀牛vs.中信兄弟系列賽第2場比賽，3局下由中信4棒林智勝轟出本季第28號全壘打，帶有3打點，並暫居中職全壘打王，返回休息室前受到隊友熱烈的歡迎。

(中時)