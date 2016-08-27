林智勝敲3分彈 本季第28轟 2016年08月27日 19:25 中時 張鎧乙 小字型 中字型 大字型 點閱170 我要評比 6/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 中信4棒林智勝（中）轟出本季第28號全壘打，回休息室前受到隊友熱烈歡迎。（張鎧乙攝） 林智勝轟出本季第28號全壘打，帶有3打點，暫居中職全壘打王。（張鎧乙攝） 中華職棒28日在新莊球場進行義大犀牛vs.中信兄弟系列賽第2場比賽，3局下由中信4棒林智勝轟出本季第28號全壘打，帶有3打點，並暫居中職全壘打王，返回休息室前受到隊友熱烈的歡迎。(中時) 關鍵字：中信、全壘打、林智勝 點閱170 我要評比 6/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：先發投手「希累累」 獅猿戰淪為打擊戰 上一則：詹世昌狀況佳 三花賽爭本季台巡首冠 相關新聞 道奇7支全壘打 敲昏紅人 文字 陽岱鋼遇颱風搖出第11轟 火腿與軟銀無勝差 圖片 MLB》太神了! 達比修有生涯首轟出爐 圖片 中信金購併再踢鐵板 併信銀國際告吹 文字 兩岸中信相互參股案 喊卡 圖片 發表意見(0)