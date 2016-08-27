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林智勝敲3分彈 本季第28轟

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中信4棒林智勝（中）轟出本季第28號全壘打，回休息室前受到隊友熱烈歡迎。（張鎧乙攝）
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林智勝轟出本季第28號全壘打，帶有3打點，暫居中職全壘打王。（張鎧乙攝）

中華職棒28日在新莊球場進行義大犀牛vs.中信兄弟系列賽第2場比賽，3局下由中信4棒林智勝轟出本季第28號全壘打，帶有3打點，並暫居中職全壘打王，返回休息室前受到隊友熱烈的歡迎。

(中時)

關鍵字：中信全壘打林智勝
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