醫療結合科技　陽大醫院國際研討會

陽大醫院舉辦「智慧醫院與未來健康照護」國際研討會，針對各國如何將醫療、科技、照護與社區做緊密結合。（陽大醫院提供）

陽大醫院舉辦「智慧醫院與未來健康照護」國際研討會，針對各國如何將醫療、科技、照護與社區做緊密結合。（陽大醫院提供）

陽大醫院今(27日)邀請國內外學者以「智慧醫院」為主題，在宜蘭進行國際研討會，探討結合了醫療、科技、照護與社區4面向的未來健康照護體系，讓各國不同的科技照護觀念進行交流，共發表了30篇研究，其中陽大醫院也以i-SAMT「棄」喘照護計畫、「ILITE」宜蘭整合是遠距居家照護-驗證高齡社會照護模式。

這次國際研討會，共邀請國內外21個醫療相關領域團隊，其中韓國團隊分享高科技硬體設施的全人照護智慧醫院、印度利用IBM超級電腦藉由患者病歷紀錄協助地區醫師，舒緩醫師不足處境、大陸北京宣武醫院則發表透過智慧型手機監控巴金森氏症患者症狀有無惡化。

陽大醫院發表的i-SAMT「棄」喘照護計畫，在病歷資料庫基礎下開發氣喘個案管理系統，因為氣喘有可能長時間潛伏後突然猛烈發作，透過系統提醒患者定期回診追蹤，降低突然氣喘發作的急診、住院率，進而減少醫院人力負擔與節省國家健保支出。

此外，陽大醫院也分享了「ILITE」宜蘭整合是遠距居家照護，將200名出院患者分為兩組，一組配發裝置遠距離傳輸設備的血壓機、血糖機與智慧藥盒，從醫護人員雲端即可追蹤患者返家後的生理數據，另組則無遠距監控。實驗結果發現遠距居家照護減少了61%不必要急診就醫，也讓年長患者出院憂鬱程度下降56.3%，成果顯著。

陽大醫院院長羅世薰表示，自2009年起，陽大醫院每年針對宜蘭重要醫療議題舉辦國際研討會，了解國際新知，也向世界展現台灣研究成果。如今，蘭陽院區啟用在即，面對醫療環境變遷與人口高齡化問題，有必要朝「智慧醫院」方向努力，透過智慧型裝置快速提取病歷、著手處置，可減少患者感染率與拿錯藥機率，這是台灣醫療未來要努力的方向。

(中時)