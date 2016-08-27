我們都是一家人！旺旺中時公益演唱會完美落幕

「我們都是一家人」公益演唱會在蘭陽女中大禮堂登場，現場座無虛席，最後由國際聲樂家簡文秀壓軸，為大家示範高難度的「高音輕聲」聲樂技巧。（簡榮輝攝）

「我們都是一家人」公益演唱會在蘭陽女中大禮堂登場，現場1100個座位，座無虛席。（簡榮輝攝）

「我們都是一家人」公益演唱會在蘭陽女中大禮堂登場，現場座無虛席，最後由國際聲樂家簡文秀(右)壓軸，為大家示範高難度的「高音輕聲」聲樂技巧。（簡榮輝攝）

旺旺中時媒體集團、蔡衍明愛心基金會秉持著對台灣社會的情，對台灣鄉親的愛，4年前發起公益演唱會，以歌聲傳播到台灣各角落，至今已累積58場次，2016年第7場的「我們都是一家人」公益演唱會今(27日)下午在宜蘭蘭陽女中大禮堂登場，座無虛席，最後在國際聲樂家簡文秀壓軸演出中畫下完美句點，下一場將於10月8日在台中市港區藝術中心演藝廳舉辦。

「國內少有針對弱勢族群的演唱會。」宜蘭縣社會處長劉富美表示，許多地方政府礙於經費有限，舉辦演唱會活動的對象大多鎖定一般民眾，幸好有旺旺中時媒體集團對弱勢的關懷，舉辦大型演唱會邀請對象都鎖定年長與身障等族群，並安排志工提供現場協助，讓少有機會親臨演唱會的弱勢族群，也能夠現場重溫老歌回憶。

我們都是一家人公益演唱會邀請許多名老、中、青世代藝人到場表演，演唱多首膾炙人口的歌曲，其中最受矚目的當屬國際聲樂家簡文秀，將聲樂技巧融入流行歌曲當中，形成及其獨特的歌聲特色，也讓世界聽到台灣歌謠動人的音符。

簡文秀指出，得知旺旺中時媒體集團要舉辦公益演唱會，地點又是在蘭陽女中，「我已經多年未回母校獻唱，當然要登台表演。」先以一首《綠島小夜曲》當作出場歌曲，並透露這首歌是自己人生首次獲得歌唱冠軍的歌曲，意義非凡。

緊接著，演出4首台語歌混編成組曲，讓台下觀眾一次聽個過癮。簡文秀更透過《其實你不懂我的心》展現聲樂高難度技巧「高音輕聲」，她強調，全世界僅10個人會此一聲樂技巧。語畢，台下響起熱烈掌聲，為演唱會畫下完美句點。

(中時)