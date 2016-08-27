討南海權益 菲大法官：有法律途徑

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菲律賓最高法院大法官卡皮奧（Antonio Carpio）在大學講課時說，菲律賓可以透過諸多法律途徑，從中國大陸手中討回在南海區域的權益。

GMA新聞網報導，卡皮奧最近在菲律賓大學講課時指出，菲律賓可以要求國際海床管理委員會（ISA）取消大陸的探勘海床許可證，同時請求聯合國大陸礁層界限委員會（CLCS）暫停處理中方的的相關申請。

馬尼拉於2013年將南海爭議單方面提交國際仲裁，仲裁庭今年7月間宣布裁決，稱大陸南海9段線在聯合國海洋法公約之下沒有效力，北京「不接受、不承認」仲裁結果。

菲國政府指稱，大陸繼續在菲國專屬經濟區範圍內的興建人工島及軍事設施，且依然禁止菲國漁民到黃岩島捕魚。

卡皮奧形容大陸是南海菲國專屬經濟區內的「佔地遊民」，所興建的建築物是「違章建築」。

他說，如果大陸在禮樂灘設置天然氣井，菲國將控告大陸破壞海洋環境。

身為南海仲裁案菲國法律團隊重要成員的卡皮奧強調，只要大家腦力激盪，一定可以找出更多法律途徑對抗大陸，「中國應該知道，我們不會一籌莫展。」

卡皮奧也指出，菲國在南海爭議上的當務之急是如何讓漁民回到黃岩島捕魚，以及如何讓菲國探測船回到禮樂灘作業。1050827

(中央社)