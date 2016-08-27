長灘島被捕台人 菲准31萬元交保

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22日因涉及販毒及電信詐騙而在長灘島被捕的25名台灣人及中國大陸人，除1名現行犯以外，菲國地方法院准許其他24人每人以40萬披索（約新台幣31萬元）交保。

長灘島所在阿克蘭省（Aklan）檢察官辦事處，建議向這25人提出違反菲國危險藥物法的告訴，他們已被警方控以「造訪毒窟」的罪名。

除了販賣安非他命給警方線民而當場被捕的林姓台灣人以外，檢方准許另24人各以40萬披索交保。

中華民國駐菲代表處官員向中央社記者表示，雖然如此，這25人暫時無人獲得保釋。

代表處人員將於29日搭機前往阿克蘭省省會卡利波鎮（Kalibo），探視被捕台灣人，並進一步了解案情。

長灘島警方以及移民局人員22日逮捕林嫌後，立即突擊他的住所，發現裏面還有24人，除搜出多種毒品之外，還意外發現多台電腦、電話、疑似詐騙名冊等物品，扯出他們可能還涉及網路電信詐騙。

25人當中，有17名台灣人、8名中國大陸人。

由於菲國政府現正強力掃毒，警方與檢方料將朝毒品案方向處理此案。

根據過去類似案例，台籍嫌犯交保後多半主動逃回台灣，但他們將因此被菲國移民局列入黑名單，難以再回到菲律賓。

但如果菲國移民局有意以違反移民法罪嫌接管這些外國人，他們交保後仍將被移民局人員押走，面臨遣送程序。1050825

(中央社)