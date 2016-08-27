陳建仁：年輕人的未來是政府的責任

副總統陳建仁（左三）27日赴新竹市出席國際青商會代表大會。（徐養齡攝）

副總統陳建仁27日表示，年輕人的未來是政府的責任。（徐養齡攝）

副總統陳建仁27日表示，年輕人的未來是政府的責任，不友善的結構若不改變，再多個人利益都沒意義。他強調政府將從年金、司法改革及五大創新研發計畫著手，從基礎結構面讓台灣脫胎換骨。

陳建仁今天赴新竹市出席國際青年商會中華民國第64屆第2次會員代表大會，新竹市長林智堅、民進黨立院黨團總召柯建銘等人也到場，表揚青年商會代表們以社團力量為台灣在國際發光發熱。

台灣外交處境艱困，但以台灣民間組織、社團卻不時在國際社會嶄露頭角。對此陳建仁表示，國際青商會是全球最大的青年NGO（非政府組織），希望青商會員能結合社會資源，與台灣共同走向國際。

對於青商世代面臨的產業環境，陳建仁引述蔡英文總統說法，指「改變年輕人的處境就是改變國家的處境」，而年輕人的未來是政府的責任，因為不友善的結構沒有改變，再多個人利益都不會讓年輕人處境變好。

他認為，要改善年輕人處境，政府需從根本結構解決問題，如年金改革、司法改革及五大創新研發計畫，建立創新就業的美好環境。

陳建仁直言，台灣要走向國際，政府需多與民間合作，讓國外資金及人才流進台灣，成為國際化國家，整合社會資源，創造最大利益，藉由國際社團的優勢，協助政府在國際各項議題上做出更多的貢獻。

他並推崇新竹市結合科技、人文歷史的碩果，指新竹全為全台科技重鎮，就業機會多，年輕人也多，五大重鎮研發計畫就包含竹北生醫園區，新竹也將成為國內生醫研究的指標地區。

(中時)