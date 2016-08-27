先發投手「希累累」 獅猿戰淪為打擊戰

桃猿隊陳俊秀27日對戰獅隊打出個人第24轟。(中時資料照片，范揚光攝)

中職統一獅與桃猿隊今（27）日在桃園球場上演一場打擊戰，兩隊先發投手成了炮灰，前5局總共打出21支安打、包括猿隊陳俊秀本季第24轟、獅隊郭峻偉首轟，前5局獅隊12比9領先猿隊。

猿隊先發投手王溢正開賽表現不穩，前2局丟5分，沒想到獅隊先發投手廖文揚更慘，投不完第3局，他僅投2局被打7安打失8分；而王溢正撐到第5局也退場了，他投4局被打被打8安打失11分。

逼退王溢正是在5局上，陳鏞基二壘安打、高國慶打出內野滾地球造成猿隊野手連續失誤，陳鏞基得分、獅隊8比8追平猿隊，然後蘇智傑打出1打點安打，獅隊超前猿隊。

獅隊攻勢並未停止，接手的洪聖欽也止不住失分，包括剛升上一軍的潘彥廷打出2打點的三壘打，獅隊單局拿下5分；5局下，猿隊搶回1分，獅隊12比9領先猿隊。

獅隊在1局上展開攻擊，第1棒林志祥安打、隨後猿隊投手王溢正奉送3個四壞球保送，獅隊擠回1分，接著蘇智傑貢獻2打點安打、鄭鎧文高飛犧牲打送回1分，獅隊拿到4分。

獅隊在2局上再攻下一城。猿隊在1局下搶回2分；2局下，郭修延打出三壘打、陽耀勳加碼揮出左外野全壘打，猿隊再奪2分，追成4比5。

3局下，猿隊再起一波得分大局，王柏融、林泓育、朱育賢安打得1分，猿隊追平獅隊，接著陳俊秀補上3分炮，猿隊單局攻下4分、並以8比5超前獅隊。

4局上，獅隊郭峻偉擊出生涯首支全壘打，這是1支陽春炮，接著黃恩賜跟進打出三壘安打，再靠林志祥護送跑回1分，獅隊拉近比數為7比8。

(中時電子報)