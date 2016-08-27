德國綠色產品獎創始人 期待台灣展出

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正在上海設計週參展的德國綠色產品獎作品中，有多件台灣學生創意作品。綠色產品獎德國柏林創始人貝德（Nils Bader）接受中央社訪問時表示，期待得獎作品能有機會到台灣展出。

2016上海設計之都活動週（上海設計週）已在上海展覽中心揭幕。展出包羅萬象的設計品，其中一個展出重點是兼具時尚、科技、設計、環保的設計。

在德國綠色產品獎展區，可以看到眾多運用3D列印技術製作的產品。例如接待區是用3D列印打造的櫃檯、花台和桌椅。製造商盈創建築科技公司表示，3D列印已經可以蓋房子，由於施工現場只要像堆積木般重組，可大量減少建築垃圾。

綠色概念服飾則有蘑菇當鞋面的高跟鞋，以倡導少用動物皮；還有台灣設計師李孟遠使用豆類天然染料製作衣服。

展出作品中有多個是來自台灣學生的創意，包括葉子當原料燒製成堅硬的建材，用紙箱栽植盆栽。

貝德接受中央社記者訪問時表示，學生創意作品最終還是要量產，透過展出和邀請投資商參加論壇討論，可帶給創意作品市場化的機會。

不過，貝德說，在東、西方參展可感受到很大的文化差異。在米蘭，觀眾會主動提問，主辦單位可以很快知道是否有合作機會；在深圳和上海展出，觀眾往往只是靜靜地看。但推廣創新作品需要更多的溝通。

貝德表示，德國綠色產品獎正在尋找台灣合作單位，期待有機會到台灣展出，因為台灣比起中國大陸更西化。1050827

(中央社)