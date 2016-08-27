藍反攻花蓮市 版圖重新歸位

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花蓮市長缺額補選，在眾所矚目中結果揭曉，國民黨候選人魏嘉賢成功翻轉民進黨市長執政6年的局面，讓花蓮基本盤藍大於綠的版圖重新歸位。

民進黨籍花蓮市前市長田智宣病逝，遺缺今天舉行補選投票。民進黨徵召田智宣遺孀張美慧，盼守住市長寶座，國民黨則提名花蓮縣議員魏嘉賢應戰。

選民數約8萬多的花蓮市長補選，引起全國矚目的原因在於，花蓮市原是民進黨執政，必須力求保住此執政灘頭堡；國民黨則希望以此重整黨內士氣，對藍綠兩黨陣營來說，都具有指標性、重要性的意義。

兩黨都有輸不得的壓力，黨中央也傾全力輔選。民進黨主席蔡英文下達「非勝不可」動員令，除了多位黨籍立委到花蓮助陣，高雄市長陳菊、台南市長賴清德、台中市長林佳龍、桃園市長鄭文燦等直轄市長接連到花蓮輔選；台北市長柯文哲的雙親，也專程為張美慧加油打氣。

國民黨強調，花蓮市長補選投票日正好是蔡政府執政「百日」，希望選民藉由投票為執政黨表現「打成績」，並將這場選戰層級提升為「政黨對決」。不僅主席洪秀柱全程緊盯，包括前副總統吳敦義、副主席郝龍斌及前台中市長胡志強等人全力支援，立委也輪班前來花蓮站台拉票。

雖然綠營各縣長輪番站台，卻也激發藍營的團結氣勢，洪秀柱更傾盡「洪荒之力」固守眷村、社區，催出更多的沉默藍軍鐵票，讓花蓮基本盤藍大於綠的版圖重新歸位。1050827

(中央社)