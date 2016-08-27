比利時不禁布基尼 但擴大保全安檢權力

法國多座城市禁止布基尼引發爭議，比利時總理米歇爾表示，布基尼和潛水裝、T恤其實差異不大，很難從法令上禁止。但為確保公共場域安全，考慮擴大保全人員安檢權力。

法國社會因布基尼（burkini）而起的爭議和分歧延燒3週，不光法國境內有反對聲浪，國際上也多所批評。法國最高行政法院昨天做出決定，應中止針對布基尼的禁令，但部分市長執意維持禁令，右派政黨也打算提案立法。

儘管法國禁止穿著布基尼到海灘戲水，但比利時政府並不打算跟進。布基尼是一種全身泳裝，僅露出臉部和手腳，通常是穆斯林婦女穿著。

米歇爾（Charles Michel）在媒體問及是否會考慮禁止布基尼或全身包裹的泳裝時表示，他不認為這件事能透過法律充分處理，因為布基尼和潛水裝或是T恤其實很類似，很難明確區別。

他認為應該給予地方首長足夠的權力，當明確的宗教符號對公共秩序構成威脅時，得以適時進行干預。

「晚訊報」（Le Soir）報導，米歇爾考慮給予保全人員更大權限，讓他們得以在像是音樂節、商場等地設置安檢關卡，要求進出民眾開包安檢，確保民眾在公共場所活動安全，也能減少員警負擔。

與此同時，他也打算給予警方更大權力，讓他們能更容易取得超市、停車場等場所的監視器畫面，以便能更快速進行相關調查，打擊恐怖活動。1050827

(中央社)