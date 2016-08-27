副總統：年輕人的未來是政府的責任

副總統陳建仁今天出席國際青商會第64屆第二次會員代表大會開幕典禮時表示，年輕人的未來，是政府的責任，若不友善的結構沒改變，都不能讓年輕人處境變好。

國際青商會（JCI）中華民國總會第64屆全國年會26至28日，一連3天在新竹市舉辦，今天舉辦開幕典禮，陳副總統、新竹市長林智堅、JCI VP世界副主席伍恩琳、各國總會代表，以及國內會員近千人參與盛會。

副總統致詞時表示，在新竹市這樣高科技的城市中，政府提出的五大創新研發計畫，就要靠大家一起努力，作為台灣典範，逐步改善台灣經濟品質，奠定未來20年台灣經濟發展的基礎，翻轉過去台灣人才與資金外流的現象，相信在政府與民間的努力下，能使台灣完全轉型。

「年輕人的未來，是政府的責任，若不友善的結構沒改變，都不能讓年輕人的處境變好」，副總統說，在總統蔡英文領導下，新政府已經做了許多規劃，要一步一步從根本結構解決國家問題，包括轉型正義、年金改革、司法改革，還有大家最關心的經濟問題，新政府也提出五大創新研發計畫，從制度面、結構面進行改革。

副總統表示，新政府也非常重視青年的未來，以及國際青年社團的發展，對於青商會在6月時於高雄舉辦的亞太大會，有4500位來自25國的會員出席，展現亮眼成果，讓各國會員對台灣文化、科技與經濟留下美好印象，也帶動南部經濟發展，令他非常欽佩，盼持續發光發熱，爭取舉辦相關活動。

林智堅則表示，新竹市是全台最年輕的城市，市府致力為青年人提供更多發展機會，共創青年新未來，感謝國際青年商會長期以來，積極鼓勵青年「服務社會、創造事業」，自民國52年開始舉辦「十大傑出青年」選拔活動，更是商會最具指標性的活動之一，讓許多台灣年輕人，從傑出青年的事蹟中獲得啟發。

國際青商會總會長柯智寶表示，國際社團在國家的外交上非常重要，在全球經濟結構變遷下，華人對全球的影響力不容小覷；此外，該會也在各國建立良好友誼，西元1985年時，與JCI韓國締結國家姐妹會，持續深化兩國友誼，朝世界和平及JCI邁進。1050827

(中央社)