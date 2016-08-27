太美被諷想嫁豪門 安妮出書證明內涵

安妮今舉辦簽書會。（林俐瑄攝）

安妮特地準備俄羅斯巧克力與粉絲分享。（林俐瑄攝）

安妮舉辦簽書會，妹妹到場支持。（林俐瑄攝）

藝人安妮27日在台北舉辦「窺視安妮」簽書會，她出書寫下自己人生的勇敢故事，被問到當初為何不出圖輯而選擇寫書？她說：「因為很多人都會說我長得漂亮就是什麼都不會的洋娃娃，還有人說我來台灣就是要找有錢的老公，所以我更努力工作，也寫書，讓他們更了解我，我其實一點都不在意漂不漂亮，我是有內在的人。」

安妮年紀輕輕，但人生經歷可不少，她從小成績好常拿第一。18歲就離鄉背井，到日本早稻田念書，還得到NHK外景助理主持機會，因緣際會來到台灣，念語言課程及研究所。每段過程，都曾經歷不少挫折，包括語言不通、生活不便，甚至口袋沒錢、被嘲笑等，安妮靠著勇氣面對生活。她說，她的堅強都是來自家庭教育，她從小獨立，8歲開始照顧妹妹，自己打理生活、學業等，讓她內心堅強。她也在身上刺了兩個刺青一個是象徵無所畏懼的No Fear，一個是象徵歸巢回家的燕子。

選擇台灣當她第二個家，安妮闖蕩演藝圈，但過程不容易，她坦言當初國語還不溜，上節目沒辦法好好表現，綜藝大哥胡瓜甚至還把她叫進休息室念了一頓。安妮說：「我很感謝瓜哥，其實他可以好好休息，不需要花時間教我，後來我回家想了很多，真的學到不少，很謝謝他。」她在演藝圈人緣極佳，吳宗憲、庹宗康還幫她寫序，她說很感謝演藝圈各位大哥幫忙，自己未來也希望增加更多主持作品「不只是美食節目，希望可以做流行節目介紹美的東西」，她也希望未來可以拍電影，明年還要出烹飪書。

(中時)