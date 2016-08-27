表情包傅園慧訪港 意外冒出「雙胞胎姊妹」

譚詠麟曬與傅園慧合影，惠若琪（右圖前）也分享兩人撞臉照。（圖／取自譚詠麟AlanTam、元氣少女惠Rachel微博）

譚詠麟與大陸奧運代表隊合影。（圖／取自譚詠麟AlanTam微博）

惠若琪（前）、傅園慧相似度超高。（圖／取自元氣少女惠Rachel微博）

在本屆奧運一炮而紅的傅園慧，今(27日)隨大陸奧運代表隊到香港進行訪問之旅，眾人所到之處引來不少民眾爭相目睹，就連香港演藝界有「校長」之稱的譚詠麟，稍早也在微博曬出與傅園慧合照，兩人一起擺出她的經典驚訝表情，譚詠麟笑說：「洪荒之表情感染著全球華人！」

大陸知名體育選手孫楊、馬龍、張繼科、與傅園慧等人，今中午與代表隊一同抵達香港，展開連續三天的訪港之旅，曾被說撞臉傅園慧的女排選手惠若琪，便趁搭車時間揪傅園慧來個「姊妹相認」，笑稱：「是誰說我倆像來著，尋親成功了，哈哈哈哈」，傅園慧也驚嘆兩人長得像，妙回：「親生的」，而見照片，兩人戴上粗框眼鏡後，相似度果然高達99%，網友也驚回：「竟然一模一樣」。

中午「校長」譚詠麟獲邀與代表隊聚餐，下午他曬出合影，笑說：「今午有幸與他們聚餐，令幾十年從沒做過粉絲的我變了⋯⋯大粉；畢竟他們是我們中國人的驕傲嘛！」並另外PO出與傅園慧合影，逗趣說自己也被感染，粉絲則回：「終於知道你為什麼永遠25歲了！」

在下午的訪港記者會中，傅園會一進場，便遮著眼睛說「快被閃瞎了」，對於因「洪荒之力」一詞爆紅，她笑回因為當下真的很開心，也真的用光了所有的力量，甚至不知道這個詞會引來這麼大迴響，對於意外走紅相當驚訝，並感謝大家的支持。

(中時電子報)