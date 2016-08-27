柯P出席酒駕防制活動 盼傷亡人數降至零

柯文哲出席酒駕防制活動。(李麗滿攝)

台北市長柯文哲今天出席他共同創辦的台灣酒駕防制社會關懷協會所舉辦的「我是爸爸，我不酒駕」宣導活動，柯文哲表示去年北市酒駕人數逾8600人，雖較以往破萬人數略降，但酒駕肇事不是一個家庭影響而已，酒駕撞人也要牢獄之災，所以受影響就要乘上2至少會有1萬7千人受影響，在他看來，每個酒駕的傷亡都是不必要的損失，推動酒駕「零容忍」要繼續從宣導與公權力努力。

台灣酒駕防制社會關懷協會今在太平洋SOGO百貨復興館9樓舉辦親子影像展，遭酒駕撞倒身亡的的台大醫師曾御慈母親也是台灣酒駕防制社會關懷協會理事長陳敏香說，酒駕對社會的傷害太大，盼將不酒駕納入社會文明的指標；而SOGO百貨董事長黃晴雯則表示，民眾若因飲酒有需要，SOGO可幫忙叫車回家，她強調，透過影像展期能創造安全感與打造幸福感，影像展也將從台北復興館巡迴至南台灣展出。

柯文哲學生、台大醫師曾御慈在2013年被酒駕奪去生命，曾御慈母親陳敏香創辦台灣酒駕防制協會，並出任理事長，柯文哲與許立民都是協會成員，今連袂出席協會親子影像展開展，會場面對大巨蛋部分復工等議題，柯文哲未發一語，據幕僚指出，柯在上午出席第八屆SF世界盃時已講過，並對媒體說「一天只講一次」，隨即迅速離去。

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(工商)