是否角逐第4任 傳梅克爾明年初決定

我要評比

德國明年將進行國會大選，但德國總理梅克爾至今仍未宣布是否角逐第4任任期。媒體報導，由於友好的基督教社會聯盟尚未表態支持，梅克爾可能會拖到明年年初才宣布。

德國將在明年進行國會全面改選，已經領導德國超過10年的梅克爾（Angela Merkel）是否會角逐第4任總理任期，外界關注。

梅克爾原先預計在今年年初宣布，但因為與長期友好的基督教社會聯盟（CSU）在難民危機處理上立場不同，民調一直下滑，梅克爾至今仍未公開表態是否會角逐連任。

明鏡週刊（Der Spiegel）引述梅克爾所屬的基督教民主黨（CDU）消息來源指出，由於基督教社會聯盟領袖賽賀佛（Horst Seehofer）至今尚未決定是否會繼續支持梅克爾，梅克爾可能會拖到明年年初才宣布。

報導並指出，基督教社會聯盟正在考慮是否推出自己的總理候選人。

不過，由於基督教民主黨將在12月舉行黨大會，據了解，梅克爾將角逐黨魁職務。若是她確定角逐黨魁，意味著她將出馬競選連任，繼續帶領德國。但若是沒有基督教社會聯盟支持，連任之路雖不見得不可能，風險卻會增加，單打獨鬥也會對她的政治聲望造成傷害。

報導指出，梅克爾陣營認為目前的民調低迷，與其說是民眾對她的難民開放政策不滿，更大程度是對基督教民主黨與基督教社會聯盟間的分歧，可能影響德國政治發展感到擔憂。

為了減緩和友好政黨爭論帶來的危機，梅克爾正在試圖和綠黨等其他政黨合作，擴大聯盟基礎。1050827

(中央社)