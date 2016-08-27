汪東城慶生 女粉絲下跪求婚 2016年08月27日 20:45 中時 洪秀瑛 小字型 中字型 大字型 點閱467 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 大東慶生。(大東工作室提供) 大東製作蛋糕和餅乾。(大東工作室提供) 大東許願。(大東工作室提供) 大東和粉絲自拍合照。(大東工作室提供) 大東和粉絲玩遊戲。(大東工作室提供) 粉絲下跪求婚。(大東工作室提供) 汪東城(大東)近日為慶祝35歲生日，分別在長沙、台北、北京、香港舉辦4場粉絲見面會，約千名粉絲參加。活動現場，大東變身「主廚東」，與粉絲親密互動，也大秀十連拍賣萌。他在現場製作甜蜜生日蛋糕，更親手把「蛋糕處女作」拿給粉絲品嘗。粉絲也精心製作的生日視頻，回顧了大東出道以來演出、演唱的經典畫面，還有女粉絲下跪向他求婚，讓他驚喜連連。(中時) 關鍵字：汪東城 點閱467 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：又一女神誕生！湯唯3天前香港平安產女 上一則：彭于晏化身訓練師 收服影迷看電影 發表意見(0)