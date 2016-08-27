汪東城慶生 女粉絲下跪求婚

大東慶生。(大東工作室提供)

大東製作蛋糕和餅乾。(大東工作室提供)

大東許願。(大東工作室提供)

大東和粉絲自拍合照。(大東工作室提供)

大東和粉絲玩遊戲。(大東工作室提供)

粉絲下跪求婚。(大東工作室提供)

汪東城(大東)近日為慶祝35歲生日，分別在長沙、台北、北京、香港舉辦4場粉絲見面會，約千名粉絲參加。

活動現場，大東變身「主廚東」，與粉絲親密互動，也大秀十連拍賣萌。他在現場製作甜蜜生日蛋糕，更親手把「蛋糕處女作」拿給粉絲品嘗。粉絲也精心製作的生日視頻，回顧了大東出道以來演出、演唱的經典畫面，還有女粉絲下跪向他求婚，讓他驚喜連連。

(中時)