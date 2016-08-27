港媒問台灣的未來 準政委唐鳳這麼回網友拍手叫好！

對台灣的願景？唐鳳的回答讓網友大讚。（取自唐鳳推特）

智商180的最年輕準政委唐鳳，今天在「wiselike」網站接受各界「問到飽」，有香港媒體問唐鳳「妳對台灣的願景是什麼？當妳心中想到『台灣』時，妳如何想像它的未來？」唐鳳的回答超乎常人的思維，更有網友大讚超有深度。

台灣的願景？唐鳳說：「400萬年以來，在歐亞板塊與菲律賓海板塊的相互碰撞中，台灣一直就是持續向上、仰望星空，未來也就是這樣。」

父親唐光華日前曾提及唐鳳有善良、利他的特質，「對生命的痛苦很敏感」，而這性格影響了唐鳳一輩子。有人就問唐鳳思緒找不到出口時，怎麼處理？唐鳳kuso說：「餓時吃飯，睏時睡覺。」而被問到有沒什麼事情都不想做、也不想思考的時候？唐鳳的答案竟是「我沒有這樣的伎倆，因此不斷在思考。」

有媒體問「政府現在最需要與公民對流的議題是什麼？一例一休？Uber？缺電？」唐鳳沒有選擇上述社會現在關注的議題，她的答案竟是「我想全球各地的政府最需要與公民對話的議題，就是『如何與公民對話』這個議題」。

而35歲的唐鳳，在33歲時宣告退休轉任顧問。媒體問，以人生70年來算，她還有35年，接下來想怎麼活，想做什麼？她則搞笑回答說：「想把當下的問題認真回答完。」

(集團連線報導)