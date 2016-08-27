五月天鳥巢連3唱 打造專屬北京星光

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樂團五月天26日起連3天在中國大陸北京鳥巢開唱，估計將共有30萬人朝聖，打破五月天開唱紀錄，還邀粉絲製造滿場星海，欣賞專屬的北京星光。

出道17年的五月天，今年7月發行第9張專輯「自傳」，時隔3年重返北京鳥巢，26日起連3天舉辦「Just Rock It 2016」演唱會，耗資新台幣1億元打造。

五月天26日以「Do You Ever Shine」霸氣開場，宣告「Just Rock It 2016」中國大陸巡演正式啟動，緊接著隨螢幕上年份倒數、時光回轉，帶來「為愛而生」、「孫悟空」、「人生海海」、「終結孤單」等經典歌曲。

歌迷從開場就開啟大合唱模式，讓冠佑大讚「現場有10萬個阿信」，阿信表示，還有10萬個怪獸、10萬個瑪莎、10萬個冠佑、10萬個石頭，現場總共有50萬人；冠佑笑說，那下次五月天要來開5場鳥巢才可以，引起全場尖叫。

新歌「頑固」傳遞平凡人也可有偉大堅持，五月天就是不放棄的「頑固」精神最佳代言人，在鳥巢首唱「頑固」，搭配感人MV畫面，粉絲紛紛舉起手比出數字「5」。

五月天聊起與北京相關難忘回憶，5人非常享受在北京街頭自由自在的閒逛，冠佑還去逛北京市場；阿信透露以前在北京表演結束後，團員們會約去鼓樓，一起喝東西、看星星，隨即邀粉絲一同回到過去，製造滿場閃亮星海，共同欣賞屬於五月天和大家的北京星光。1050827

(中央社)