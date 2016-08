五月天鳥巢連3唱 打造專屬北京星光

樂團五月天26日起連3天在中國大陸北京鳥巢開唱,估計將共有30萬人朝聖,打破五月天開唱紀錄,還邀粉絲製造滿場星海,欣賞專屬的北京星光。

出道17年的五月天,今年7月發行第9張專輯「自傳」,時隔3年重返北京鳥巢,26日起連3天舉辦「Just Rock It 2016」演唱會,耗資新台幣1億元打造。

五月天26日以「Do You Ever Shine」霸氣開場,宣告「Just Rock It 2016」中國大陸巡演正式啟動,緊接著隨螢幕上年份倒數、時光回轉,帶來「為愛而生」、「孫悟空」、「人生海海」、「終結孤單」等經典歌曲。

歌迷從開場就開啟大合唱模式,讓冠佑大讚「現場有10萬個阿信」,阿信表示,還有10萬個怪獸、10萬個瑪莎、10萬個冠佑、10萬個石頭,現場總共有50萬人;冠佑笑說,那下次五月天要來開5場鳥巢才可以,引起全場尖叫。

新歌「頑固」傳遞平凡人也可有偉大堅持,五月天就是不放棄的「頑固」精神最佳代言人,在鳥巢首唱「頑固」,搭配感人MV畫面,粉絲紛紛舉起手比出數字「5」。

五月天聊起與北京相關難忘回憶,5人非常享受在北京街頭自由自在的閒逛,冠佑還去逛北京市場;阿信透露以前在北京表演結束後,團員們會約去鼓樓,一起喝東西、看星星,隨即邀粉絲一同回到過去,製造滿場閃亮星海,共同欣賞屬於五月天和大家的北京星光。1050827

(中央社)