塔塔加自行車賽 盧紹軒黃文忠聯手突圍

台灣自行車好手盧紹軒、黃文忠今天在玉山塔塔加自行車賽聯手突圍，最後雖不敵香港勁敵楊英瀚，並以些微差距輸給狀況正佳的陳建良，但仍分別拿下3、4名。

2016玉山塔塔加自行車賽暨滿天星挑戰，今天攀騎玉山山脈鞍部，1400名車手從水里商工前出發，行經新中部橫貫公路（台21線），抵達標高2610公尺的塔塔加遊客中心。

今天的比賽，楊英瀚在靠近神木村的位置時發動一波攻擊，自此便一路單飛到終點，最後輕鬆拿下男子組冠軍。

亞塔騎高士特職業車隊（Attaque team gusto）的盧紹軒、黃文忠輪流發動攻擊，把集團縮減至10人規模。

乘著陡坡盧紹軒、黃文忠持續發動攻勢，但陳建良日前隨車隊赴印尼參賽，回台後休息一週時間，狀況正值顛峰，因此也不斷化解盧、黃兩人的攻勢，最終獲得亞軍，盧紹軒在騎到雙腿抽筋的情況下獲得季軍，黃文忠隨後以第4名之姿進到終點。

盧紹軒表示，楊英瀚今天真的表現得很強勢，他和黃文忠只能互相搭配，希望能拚過陳建良，但他後來雙腿都抽筋了，只能說「心有餘而力不足」。

黃文忠說，楊英瀚真的很厲害，陳建良又狀況正好，加上賽到坡度較緩，非他所擅長的，但還是很高興能和隊友盧紹軒聯手拿下3、4名。1050827

(中央社)