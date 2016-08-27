陽岱鋼掃2安 大谷代打開轟 阻軟銀點燈

陽岱鋼27日對戰西武單場敲出2安打。（資料照片／火腿官網）

日本職棒北海道日本火腿隊與福岡軟銀鷹的王座爭奪戰白熱化，沒有退路的火腿隊今（27）日大戰西武獅，我國旅日球星陽岱鋼前2打席安打、帶進1打點，終場火腿7比4打敗西武，再一次阻止軟銀「點燈」。

火腿與西武之戰剛好有2位台灣旅日球員對壘，陽岱鋼不僅安打表現好、4局下在行進中接殺吳念庭差點安打的飛球，陽岱鋼4打數2安打、吳念庭2打數無安打、他的後2次打擊被渡邊直人代打。

陽岱鋼在1局上首打席安打、可惜隊友支援火力不足沒有得分，2局上，陽岱鋼再度打出安打，這次他送回安打上壘的中島卓也搶到火腿第1分。

西武在2局下搶回1分，3局下，淺村榮斗揮出2打點安打、中村岡也犧牲打，西武一度追成4比1領先火腿；不料，5局上，火腿洋炮萊爾德轟出本季個人第1支滿貫炮，火腿逆轉為5比4。

萊爾德的滿貫炮有一部分責任是吳念庭，因為他沒有接穩隊友傳球、錯失雙殺機會，使得火腿有反撲逆轉的機會，比賽轉播鏡頭一度捕捉吳念庭失望的表情。

火腿隊先發投手高梨裕稔與牛棚投手一直守著「1分差」的優勢，守著十分驚險，直到9局上，代打大谷翔平轟出陽春炮、本季第20轟，接著中田翔接棒「back to back」拉大比數、並且緩和緊張氣氛。

由於軟銀27日以14比3大敗羅德，使得火腿打敗西武變得格外重要，軟銀、火腿皆贏球，兩隊戰績緊咬不放，軟銀無法點亮魔術數字。

(中時電子報)