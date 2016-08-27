世上最糟動物園老虎抵南非頤養天年

迦薩走廊甘尤尼斯動物園的老虎拉吉茲，經長途飛行日前抵達新家南非，預備頤養天年。牠來自的動物園因經費拮据是世上最糟的動物園，大量動物或餓死或轉賣他鄉。

甘尤尼斯動物園（Khsn Yunis Zoo）於2007年開幕時，擁有100多頭各種動物，風光一時。可惜好景不長，戰亂加上遊客稀少，園主經費嚴重短缺經營困難，許多動物因為飢餓而死亡。

1998年創立的非營利野生動物組織四爪（Four Paws），近4個月來已經陸續協助這家動物園為15隻動物在不同國家找到新家。日前運抵南非的公老虎、9歲的拉吉茲（Lazia）是最後1隻。

南非媒體「時報即時消息」（Times LIVE）昨天引述四爪執行長鄧爾戈（Ioana Dungler）報導，加薩走廊因為禁運，即使200萬居民都很難獲得應有食物，何況是動物。

她說：「這確實關係著動物們的生與死。牠們不僅可能活活餓死，更有可能被轉賣他處，下落不明生死未卜。」

拉吉茲看起來非常平靜，正在接受檢疫，並未因為6700公里的飛行而顯得煩躁不安。待檢疫過關後，牠將運往自由省（Free State）的萊翁斯羅克野生動物園（LionsRock Park）安享晚年。

報導引述鄧戈爾表示，拉吉茲從未學習過獵食與野外求生技巧，不懂得如何當隻真正的老虎。所以是否真的讓牠放逐草原中，還有待觀察。1050827

(中央社)