機車撞自強號成爛鐵 女騎士生命跡象穩定

北上自強號和機車相撞，機車成一團爛鐵。（吳敏菁翻攝）

機車被撞成一團爛鐵。（吳敏菁翻攝）

彰化縣消防局第一大隊前往救援。（吳敏菁翻攝）

彰化縣番花路平交道今晚7時19分，台鐵北上自強號和機車相撞，機車受到強勁力道衝擊，被拖行500公尺，機車撞成一團爛鐵，號誌也歪了，鞋子也掉落在地上，現場怵目驚心，但幸運且奇蹟的是，事故的20多歲的女騎士，沒有撞成重傷，可能只是被強烈的力道震倒跌落，送醫意識清楚，生命跡象穩定。

這起事故，警方還在調查中，彰化縣消防局第一大隊一接獲通報，即刻前往救援，協助將女子送醫往彰化基督教醫院急救。

(中時)