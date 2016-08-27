機車撞自強號成爛鐵 女騎士生命跡象穩定 2016年08月27日 21:19 中時 吳敏菁 小字型 中字型 大字型 點閱752 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 北上自強號和機車相撞，機車成一團爛鐵。（吳敏菁翻攝） 機車被撞成一團爛鐵。（吳敏菁翻攝） 彰化縣消防局第一大隊前往救援。（吳敏菁翻攝） 彰化縣番花路平交道今晚7時19分，台鐵北上自強號和機車相撞，機車受到強勁力道衝擊，被拖行500公尺，機車撞成一團爛鐵，號誌也歪了，鞋子也掉落在地上，現場怵目驚心，但幸運且奇蹟的是，事故的20多歲的女騎士，沒有撞成重傷，可能只是被強烈的力道震倒跌落，送醫意識清楚，生命跡象穩定。這起事故，警方還在調查中，彰化縣消防局第一大隊一接獲通報，即刻前往救援，協助將女子送醫往彰化基督教醫院急救。(中時) 關鍵字：自強號 點閱752 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：押解毒蟲情侶途中配槍遭搶 警開槍奪回 上一則：探訪八通關古道 4人遭蜂螫已脫險 相關新聞 南下自強號經埔心站 旅客墜軌遭撞擊亡 文字 發表意見(0)