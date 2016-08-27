消防保平安 寶寶爬行好健康

新北市府消防局今日舉辦「新北消防保平安，寶寶爬行好健康」活動。（葉書宏攝）

新北市府消防局今（27）日舉辦「新北消防保平安，寶寶爬行好健康」活動。（葉書宏攝）

參加的家長們學習嬰幼兒版CPR及哈姆立克急救法。（葉書宏攝）

新北市府消防局今（27）日舉辦「新北消防保平安，寶寶爬行好健康」活動。（葉書宏攝）

新北市府消防局今（27）日舉辦「新北消防保平安，寶寶爬行好健康」活動，透過寶寶爬行趣味比賽，讓參加的家長們可以學習嬰幼兒版CPR及哈姆立克急救法，家長們在學習急救知識保平安的同時，更能記錄寶貝動手動腳奮力爬行的瞬間，不少家長稱讚活動應該多多舉辦。

根據衛生福利部國民健康署統計，事故傷害為國內嬰幼兒主要死因，其中又以「異物哽塞、窒息」為死因第一位。希望藉此活動宣導嬰幼兒急救與傷害預防知識，活動中特別由新北市政府消防局高級救護技術員教官，實地示範與指導嬰幼兒異物哽塞急救技術，並透過分組講解及實地操作的方式，讓家長們學習到最正確、最完整的急救技巧以提升居家急救與自保救人的能力。

此外，丁丁藥局、媽媽寶寶雜誌為響應本次公益活動，提供多項精美獎品，期讓更多民眾共襄盛舉、學習嬰幼兒基本救命術。

活動當天，同時開放「動手動腳一起做 防火防災很簡單」新北消防宣導文物展，由專業導覽人員及婦女防火宣導隊成員，於展區提供專業導覽服務與教具互動，讓平日忙於工作無法親自到場觀展的民眾有機會學習更多、更專業的防火防災知識，歡迎大家在暑期的最後周末，全家一起來參觀、體驗。

(中時)