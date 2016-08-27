花蓮市長補選勝 洪秀柱：要不斷改革

花蓮市長補選，中國國民黨提名的魏嘉賢當選。國民黨主席洪秀柱今天表示，這16次地方選舉的勝利，縱然給國民黨信心，但更要警惕，要不斷改革，用行動證明國民黨值得人民選擇。

洪秀柱晚間在臉書發文指出，感謝花蓮市所有鄉親的支持，讓魏嘉賢有機會代表國民黨，為花蓮市鄉親服務。也要感謝，這次選舉沒有投給國民黨的市民朋友們，提醒國民黨還有更多努力的空間。

洪秀柱說，這次選舉，國民黨無不上下一心、齊力輔選，令她感動與感恩，但國民黨絕不能忘記每一張選票所代表的意義與價值，絕不能忘記此刻的感動和選民的寄託，珍惜民眾給予國民黨再次的機會，國民黨更要用加倍地誠意，加倍地努力，實踐諾言、追逐理想，一點一滴找回人民的信賴。

她說，這16次地方選舉的勝利，縱然給國民黨信心，但現在更要警惕，更不能喘息，要不斷前進、不斷改革，不斷努力用行動證明，國民黨是值得人民選擇的，國民黨是最以民為本、穩健踏實的。

洪秀柱指出，又是一段責任的開始，每一張選票的監督、期待、指教，國民黨都要謙卑聆聽，時時刻刻提醒自己，將從政初衷高懸眼前，把人民福祉繫在心底，戰戰兢兢，永不懈怠。

洪秀柱說，「一個人走的快，但一群人走得更遠」，在團結一心之下，花蓮市長補選勝利了，支持者們用這次勝選告訴國民黨，他們期待的是一個團結一心，為民服務的國民黨。1050827

(中央社)