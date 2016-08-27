美媒體巨擘維亞康姆爭奪戰 和解落幕

掌控美國媒體巨擘維亞康姆集團（Viacom）的爭奪戰似已落幕，年逾九旬的媒體大亨芮德史東與他女兒夏瑞的發言人表示，兩人已和芮德史東34歲的孫女凱琳達成協議。

維亞康姆市值高達400億美元，旗下事業包括派拉蒙影業（Paramount Pictures）、MTV、尼克電視台（Nickelodeon）、喜劇中央頻道（Comedy Central）。這場維亞康姆官司大戰已拖拖拉拉上演好幾個月。

芮德史東（Sumner Redstone）個人身價估計在50億美元，他同時也是哥倫比亞廣播公司（CBS media）媒體集團的大股東。

維亞康姆本月20日宣布一項正式協議，93歲的芮德史東繼續擔任他的事業王國的最高領導人，執行長杜曼（Philippe Dauman）去職並撤銷所有對芮德史東及其女兒夏瑞（Shari）的訴訟。

然而，凱琳（Keryn）並不在這份協議當中，且聲稱她的祖父遭到操弄，揚言提告。

麻州法官昨天讓各當事人就信託管理達成一份協議，並允許凱琳探視她的祖父；她表示，她從2月起就被禁止去看他。

夏瑞的委任律師指出，凱琳對芮德史東和夏瑞的訴訟都已撤回，和解協議穩固就位，芮德史東的決定受到各方尊重。1050827

(中央社)