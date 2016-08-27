押解毒蟲情侶途中配槍遭搶 警開槍奪回

2警出席記者會，還原事發經過。（楊明峰攝）

李警頸部與手臂都有抓痕。（楊明峰攝）

李警現身記者會，說明事發經過。（楊明峰攝）

奪警槍的曾男，最後遭警方制伏。（楊明峰翻攝）

陳女左腿中槍，遭到警方制伏。（楊明峰翻攝）

桃園驚傳搶警槍案！曾男與陳姓女友涉嫌毒品案27日被警車押解至桃園地檢署途中，佯裝毒品發作作噁，趁員警給予塑膠袋時，搶走員警配槍，雙方發生扭打間，員警機警卸下遭搶警槍的彈夾，另名員警則開槍擊中陳女左腿，順利制伏2人取回警槍。

34歲曾男與40歲陳女26日晚間投宿旅館時，遭大溪警分局圳頂所員警臨檢查獲持有毒品，2人27日被移送至桃園地檢署途中，警車行經國道2號南桃園交流道匝道口時，發生嫌犯搶警槍事件。

桃園市大溪警分局27日晚間召開記者會，強調2名員警押解這2名人犯時，依照「解送人犯辦法」，皆有上手銬、腳鐐，警車都有上安全鎖。圳頂所員警林彥志、李俊億也現身還原事發經過。

當時警車由林彥志駕駛，坐在右後方的李俊億，負責押解左邊的陳女，以及坐在警車右後方的曾男。2名嫌犯當時向李俊億表明毒癮發作，想要嘔吐，李俊億依照「人權考量」，依序將2人原本銬在身體後方的雙手，改為銬在前方，陳女趁機則拿塑膠袋套住員警頭部、勒脖，曾男則聯手加入攻擊，並搶走李警的配槍。

林警發現雙方發生衝突，隨即將警車停放路邊，回頭已經發現曾男拿槍對著他，不斷強調「要開槍了」，林警情急之下拔下車子鑰匙後，跳往副駕駛座，掏槍作勢回擊，但考量李警在車輛後方，擔心誤擊，一時之間不敢開槍。而李警則趁亂中，卸下曾男手中警槍的彈夾。衝突全程在警車上發生，警方與嫌犯都未下車。

曾男與陳女眼見雙方僵持不下，2人猛踹阻隔駕駛座的壓力板，並成功踹破。陳女發狂似的跳到駕駛座，按下車子發動鈕、腳踩油門，準備搶走警車並擄警逃亡。

林警情急之下開槍擊中陳女左腿，最後與李警制伏2人後，才呼叫支援警力前來支援。林警解釋，警車鑰匙為晶片鎖，只要鑰匙未離啟動鈕太遠，無需鑰匙就能發動。

陳女中槍後被送桃園敏盛醫院、曾男送國軍桃園總醫院，送醫檢查後並無大礙。而李警在這場衝突中，門牙斷裂、腦震盪，脖子、手臂遭抓傷，送醫後無大礙。而林警手臂也被抓傷。

對於外界質疑警方押解2嫌犯，僅出動2名警力，是否違反相關規定？大溪警分局回應，根據「解送人犯辦法」：解送人犯在2名以下者，派解送員警2人，全程依照規定押解嫌犯，分局也肯定2警大膽使用警械，並及時退下彈夾，迅速制伏嫌犯，奪回警槍。

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(中時)