美力台灣夢想地圖 用心扎根美育

美力畫台灣繪畫比賽得獎者與頒獎嘉賓合影(主辦單位提供)

科技會報辦公室連錦漳參士頒發全國網路徵件組第一名第一名林可惟小朋友(圖/主辦單位提供)

社團法人數位新媒體3D協會在8月27日下午兩點半，於台北市中山堂二樓堡壘廳舉辦夢想地圖記者會與美力畫台灣繪畫比賽頒獎典禮。由社團法人數位新媒體3D協會胡幼鳳理事長宣布美力台灣偏鄉3D巡演在兩年半的努力，即將九月赴澎湖播映一千場。而在繪畫競賽中，這次得獎的作品皆以創意與童趣獲得評審青睞。

科技會報辦公室連錦漳參士頒發全國網路徵件組第一名林可惟小朋友(主辦單位提供)

文化部影視局張崇仁局長肯定美力台灣偏鄉3D巡演活動，這兩年半來的努力與成果，以「紮根」的概念比喻美力台灣。中山堂黃國琴主任以發現台灣的正面能量作為企盼，期待未來將正能量的種子散播到台灣偏鄉。哈遠儀主播提到不久前才剛邀請美力台灣創辦人曲全立導演上節目的經驗，看到曲導演在得了國際3D大獎之後，他卻選擇回饋偏鄉，甚至為了打造3D電影車，把房子給賣了，並且這部3D電影車完全出自台灣黑手，可稱作台灣新奇蹟。即便這樣的事，被人稱為「傻瓜」，卻是使人全然的感動，讓人想要共同支持這台3D電影車可以走得更長、更遠。

文化部影視局張崇仁局長頒發全國網路徵件組第二名陳立沛小朋友(主辦單位提供)

肯特動畫創辦人張永昌先生說起一路看著美力台灣偏鄉3D巡演從無到有，傳達正向理念，將愛護台灣生態與人文關懷的種子，紮根在每一個孩子心中。令人感動，也振奮人心。也提到此次擔任評審的經驗，看到許多令人驚豔的作品，打開觀賞者的幻想世界。

社團法人數位新媒體3D協會胡幼鳳理事長發現，透過3D電影車的到來，點亮偏鄉孩子的夢想與希望。或許因為城鄉差距與資源匱乏，許多孩子對自己的未來沒有自信，但因為3D電影車的到來，他們開始大膽作夢：有人想當攝影師、有人想去環島、有人想要開3D車讓更多人看到3D電影……。這些意外的發現也出現在繪畫作品裡，那些小小手所畫出的大大世界，挖掘孩子們眼中的美麗台灣，是如此蘊含著飽滿能量。

其他貴賓包括行政院科技會報辦公室連錦漳參事、台灣音樂館翁誌聰主任與冉色斯創意影像吳導演等人共同支持推動偏鄉3D影像教育的公益活動。美力台灣目前仍有七百多所學校或機構提出申請，未來不僅會持續努力跑下去，期盼結合更多夥伴的支持，共同為關懷偏鄉盡一份心力。

哈遠儀主播頒發全國網路徵件組優等獎蔣秉叡小朋友(主辦單位提供)

社團法人數位新媒體3D協會胡幼鳳理事長頒發偏鄉巡演組第一名羅亞欣小朋友(主辦單位提供)

「美力畫台灣繪畫比賽」邀請全國小學學生繪畫台灣土地之美，並分作全國網路徵件組與偏鄉巡演組，他們記錄愛鄉愛土之情，透過繪畫的構思，重新發現台灣之美。得獎的小小畫家更是來自於台灣各地(得獎名單如後)，評審團由冉色斯創意影像姚孟超執行長與肯特動畫張永昌及社團法人數位新媒體3D協會胡幼鳳理事長所組成。

會後，3D行動電影車也開到中山堂進行播映，讓觀眾體驗到偏鄉孩童觀賞3D電影時，所獲得的視覺震撼與溫暖人味。

(中時電子報)