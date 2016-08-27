強震罹難者 義大利國葬 降半旗哀悼

義大利今天舉哀一天，降半旗為290名強震罹難者致哀，並為35名罹難者舉行國葬。

路透社報導，約35副光亮的木製棺木並列在阿斯科利皮契諾（Ascoli Piceno）體育場中，其中包括2副裝著2名孩童遺骸的白色棺木。目前發現的罹難者中包括21名孩童，最小的僅5個月大，最年長的罹難者為93歲。

就在政治領袖出席公葬致意的同時，災情最嚴重的阿馬特里切（Amatrice）的搜救行動仍在持續。這是義大利7年來最強震，找到更多倖存者的希望渺茫，但搜救人員仍不停在瓦礫堆間搜索。

今天在阿馬特里切又尋獲9具遺體，搜救人員昨天深夜到今天清晨，才將其中兩具從倒塌的羅馬飯店（Hotel Roma）廢墟中挖出。阿馬特里切的死亡人數也來到230人，包括當地居民與旅客。

法新社報導，義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）今天短暫造訪阿馬特里切，同時也向4000多位搜救專家與志工「不懈的努力」致敬。阿馬特里切位於羅馬東北方約100公里處。

這個小山城是這次災情最嚴重的地區，城鎮中心一片荒蕪，從數噸建築殘骸下挖出的死亡人數，在目前284名確認罹難者中約占3分之2。

阿馬特里切是個熱門的旅遊景點，24日凌晨遭強震侵襲時當地仍有許多旅客，因此恐怕還有更多遺體會被尋獲。目前有近400人送醫，一些人據說情況危急。

救難部門有信心已救出阿馬特里切北部若干小村莊的所有居民，有些村莊受到嚴重破壞，可能不再適合居住。

義大利地質研究所表示，24日清晨發生規模6.2強震後，義大利中部山區陸續發生約1332起餘震。1050827

(中央社)