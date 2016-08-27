蔡健雅攻蛋尬舞 笑喊蔡依林接班人

金曲歌后蔡健雅今晚在台北小巨蛋開唱，邀好友蔡依林同台尬舞，蔡依林大讚可轉型唱跳歌手，蔡健雅笑喊「我是妳的接班人」。

出道19年的蔡健雅（Tanya）金曲獎3度封后，晚間在台北小巨蛋舉辦「列穆尼亞」演唱會，耗資新台幣4000萬元，並參與調製名為「列穆尼亞」的香氛，讓小巨蛋充滿香氣。

開場唱「異類的同類」，蔡健雅頭戴銀白短假髮，身穿以雲母石材質和蝶翼意象結合的立體洋裝，用雷射光束營造出迷幻電音世界，連唱「失語者」、「菲林」。

蔡健雅笑問美嗎？全場喊美，她說，「我有一點點嚇到，快認不出自己了」，坦言這兩年改變很多，但都是好的，相信正能量，一切要從自己開始、愛自己；並問香氣舒服嗎？笑喊「舒服就好，但不要睡著」。

換穿一襲復古禮服，蔡健雅邊唱邊舞動，「天使與魔鬼的對話」時一度忘詞，用微笑化解尷尬；瘦7公斤的她說，最近外表常被討論，很多時候是相由心生，沒整型，並轉身秀美背及刺青。

表演嘉賓蔡依林（Jolin）和蔡健雅唱跳「Play 我呸」，兩人在台上尬舞，全場歡呼，蔡健雅表示，「妳今天帥喔，謝謝妳配合我」，蔡依林直喊「我覺得妳變了」，但非常好，並提到蔡健雅這段舞學很快，聽到粉絲喊再一次，兩人就重跳一小段。

蔡依林說，很少看到這樣子的蔡健雅，蔡健雅坦言豁出去了，蔡依林接說「妳可轉型」，蔡健雅笑回「所以我是妳的接班人」，說完立刻喊聽起來太恐怖，「妳太努力，我勝不過妳」，之後兩人再合唱「打錯了」。1050827

(中央社)