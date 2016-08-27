駁雄三誤射陰謀論 總統：軍隊已國家化

總統蔡英文上任滿百天，媒體播出蔡總統訪問。蔡總統表示，海軍誤射雄三飛彈有結構性因素；對於主持人質疑是否有叛變或有人惡搞？蔡總統認為，軍隊國家化在台灣已相當落實。

三立電視台今天播出蔡總統的訪問，海軍在7月發生誤射雄三飛彈的事件，主持人詢問蔡總統的看法。蔡總統說，這些問題發生是有結構性因素或系統性因素，出現這些徵候或事件，反而是給大家一個提醒去檢視一下。

主持人說，她再怎麼看都無法相信一個士官就可以發射飛彈，質疑是不是因為有人要惡搞或叛變？蔡總統表示，仔細看這些事件，都可以看出是有系統性因素，出現這些問題，「如果有那種命理之說的話，或許可以解釋為老天給你提醒和警示。」

蔡總統說，國軍整體來講，軍隊國家化在台灣是相當落實了；主持人追問這是否代表完全沒有惡搞？蔡總統說，調查報告過一陣子會出來，再看報告怎麼說。

總統府副秘書長姚人多在訪問中也表示，總統在國防和軍隊這塊很用心，總統和軍方互動是OK的；主持人詢問是否沒有勢力反撲的人？姚人多表示，應該沒有，軍隊國家化是做得還不錯。

對於年金改革初期推動似乎有點不順利，還有退休軍公教人員要上街抗議，蔡總統認為，過去討論年金，事實認定大家有不同看法，要讓將來討論有意義，必須要有一致事實基礎，這段期間，是打基礎的過程。

是否能在1年內形成共識？蔡總統說這要盡很大力量去做，但不給自己目標，就不會有時間的感覺，比如因為有困難要緩一下，若有時間的感覺，再怎麼困難都會想繼續往前走。

蔡總統說，其實事情都有在移動，只是速度沒大家想快，執政初期要有一段磨合期，也要注意到沒投票給她那些人的期待，要做某種程度修正，這段期間是個磨合跟適度做調整的時期，

談到支持度，蔡總統認為，跟當選後1個月相比會有落差，當選是個高潮，就任後又是個高潮，回歸一般正常運作，開始著手處理問題時，終究和選舉時或就職時的高期待會有落差，民調某種程度會下降。1050827

(中央社)