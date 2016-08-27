喊娶馬蓉導演遭起底 過去曾自稱「張藝謀大舅子」成炒作王

導演陳劍近日在微博放話「大不了娶馬蓉」，被網友認為是在炒作、宣傳電影。（圖／取材自陳劍、馬蓉微博）

大陸男星王寶強與前妻馬蓉鬧出婚變後，風波延燒至今已達14天，出軌方馬蓉因被認為作賊喊抓賊，成為網路上的全民公敵，而她自從最初反控王寶強妨礙名譽後，便徹底神隱不見，直到今日才傳出電話播通，在網友一面倒力挺王寶強時，有名導演出面直說「馬蓉妹哥救定，大不了娶她為妻」掀起熱議，只是現在這名導演過去經歷反遭起底，被人發現他從前就是個「炒作王」。

這名叫做陳劍的導演，過去曾執導過《艷遇也瘋狂》等多部電影，24日他在微博發文，指稱自己要「英雄救美」，更出言直說「大不了娶她」網友紛紛在底下留言開酸、轟他炒作，而陳劍更在隔天再度PO文，反嗆罵他的網友全都是王寶強派來的「網路水軍」，最後依舊放話「馬蓉我救定了！」，由於這番言論使他頓時間成為網路紅人，不少人開始起底陳劍的過去，才發現他過去曾2次藉著導演張藝謀炒作。

陳劍自傲因自己炒作成功，才使得張藝謀《英雄》票房突破2億。（圖／取材自陳劍微博）

在被網友起底過去後，陳劍一連在微博PO出自己過去的豐功偉業。（圖／翻攝自陳劍微博）

陳劍自稱替張藝謀「炒作」不少電影，其中2002年推出的作品《英雄》在當年創下驚人票房成績，影像版權更已1780萬人民幣天價成交，締造當時的大陸電影反盜版紀錄，但電影正式上映僅30個小時就出現了盜版，只是在最後卻發現這起盜版風波全是假的，僅是陳劍自導自演的一場炒作，據悉他還曾驕傲《英雄》是因為自己才能最終收得2億票房。

陳劍過去曾多次扯上張藝謀，成功靠對方攻上新聞版面。（圖／翻攝自陳劍微博）

在這之後，張藝謀雖是在2011年與陳婷結婚，但2人早就育有2子1女，被質疑「超生」惹議時，陳劍卻跑出來自稱是陳婷的哥哥，更以「張藝謀大舅子」身分發給媒體公開信，擅自替張藝謀澄清超生質疑，讓張藝謀夫婦出面駁斥，而陳劍還說替張藝謀炒作電影全是陳婷打給他，拜託他做的，引發外界嘩然，有了前幾次的前車之鑑，此次陳劍再度因馬蓉冒出來，不少人認為他又想藉機炒作，因為他在微博的貼文數度提及自己正在拍攝的電影《蘇州少年橫漂記》，甚至還附上花絮片段，慘遭網友狠譏。

(中時電子報)