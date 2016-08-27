穆加比：辛巴威不允許阿拉伯之春

非洲國家辛巴威總統穆加比面對日益嚴重的街頭示威活動，堅決表示辛巴威絕不允許阿拉伯之春，因為示威者在警方催淚瓦斯與強力水柱驅趕下，不可能達到推翻政府的目的。

92歲的穆加比（Robert Mugabe）在位已經29年。他於2013年總統大選中連任成功。去年，他開始推動國會修法讓他可以繼續參選2018年總統大選，且尋求再度連任。此舉遭到反對派極力阻撓，並發動大規模抗議活動。

由反對派馬瓦瑞爾（Evan Mawarire）自4月透過網路所發起的「國旗運動」（#ThisFlag）引起廣大迴響，導致首都哈拉雷（Harare）過去數月天天發生街頭示威抗議活動。

馬瓦瑞爾在推特上發文表示，政府違法並損害人民權益，人民會堅決攜手併肩對抗，因為政府從未適可而止。

南非媒體「新聞24」（news24）今天引述穆加比昨天的電視演說報導。他說：「他們（示威群眾）以為在街頭放火燒輪胎就可以獲得政權。他們天真以為阿拉伯之春（Arab Spring）會在這個國家發生。我告訴他們，絕不可能。燒輪胎是甚麼樣的政治理論？這個國家需要和平。」

阿拉伯之春是指自2010年底在北非和西亞的阿拉伯國家與其他地區發生的一系列以「民主」和「經濟」等為主題的社會運動。人民採取公開示威遊行和網路串連方式展開運動。1050827

(中央社)