投票未過半 宜蘭南澳鄉長薛秋花罷免案遭否決

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南澳鄉長薛秋花。（資料照，王亭云攝）

花蓮市今天舉行市長補選，宜蘭縣南澳鄉第17屆鄉長薛秋花罷免案也在今天投票。由於投票率僅14.66%，未過半，因此罷免案沒有通過。開票統計結果，將在30日召開委員會議審查後公告。

50歲的薛秋花為南澳鄉泰雅族人，曾在南澳鄉公所擔任約僱員工，服務10多年，之後成為南澳第1個女性鄉長。

薛秋花遭鄉民罷免理由包括：選前誇談願景，選後卻未上代表會做施政報告，有負選民託付、多次未出席代表會、打壓民間團體協會、招考清潔隊員不公、廢弛職務等，向宜蘭縣選舉委員會提議罷免，並提出1227人的連署人名冊。經縣選委會審議後，罷免案宣告成立。

今日投票，宜蘭縣選委會表示，這次罷免案能投票的公民數為4,249人，出席投票者僅623人，投票率14.66%；其中同意罷免票數591票，不同意罷免為26票，無效票6張。

依公職人員選舉罷免法第90條規定，「罷免案投票人數不足原選舉區選舉人數1/2以上，或同意罷免票數沒有超過有效票數1/2以上者，均為否決」。由於這次投票率沒有過半，罷免案沒有通過。

薛秋花則表示，罷免案她以平常心看待，如今未通過，代表鄉民肯定她的努力，期待鄉民代表們不要再抵制相關預算，大家一起為南澳鄉努力。

(中時電子報)