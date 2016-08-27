情侶自殺 警錯把女屍當男屍

台南市22日發生64歲黃姓男子疑因久病厭世在浴室燒炭自殺，其60歲李姓女友疑因無人照顧，2天後也死在床上；比較離譜的是，警方竟屍身長蛆的李女當成黃男，並通知住在屏東的黃男家屬認屍，還運往殯儀館8小時，直到台南地檢署檢察官相驗，才發現死者是女性。

針對此認錯屍的烏龍事件，台南市第一警分局偵察隊長張翊雋表示，是因李女屍身趴在床上，加上外觀已變形，而且家屬也在場指認，警方才誤認李女為黃男，加上在場房東也沒提及李女與黃男同居，警方才沒有強行破壞浴室門鎖。

張祤雋說，但警方返回辦公室檢視現場照片後，發現遺書內容有兩人署名且字跡不同，才又趕回現場，破壞浴室門鎖，並發現燒炭身亡的黃男。

警方調查，黃姓男子、李姓女子是同居男女，兩人均無業，5年前才到衛民街租屋，黃男罹患腦瘤、糖尿病、高血壓，李女則有糖尿病、高血壓，平日是由黃男照顧李女，兩人鮮少與其他家人聯繫。昨天上午8時，鄰居受不了黃姓男子住處發出的臭味，打電話請郭姓房東到場查看，郭男請轄區警員會同進入，赫然發現床上躺著一具屍體，旁邊留著兩張遺書，上頭寫著「生病很辛苦、我對不起大家」，上頭還有黃姓男子署名。

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(中時)