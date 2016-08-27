湖北擬在3年內減產粗鋼299萬噸

新華社今（27）日報導，中國大陸湖北省政府表示，擬從今年開始，在3年內減少粗鋼產能299萬噸（不含武鋼），同時，也要在3到5年內將盡力達到減產煤炭800萬噸的目標。

湖北要求各地、各部門不得以任何名義、任何方式備案新增鋼鐵產能之工程，須立即拆除相應冶煉、軋鋼等設備；推動轉型升級，實施鋼鐵企業智慧製造示範計畫。

(工商)