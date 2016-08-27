湖北擬在3年內減產粗鋼299萬噸 2016年08月27日 23:03 工商 賴昭男 小字型 中字型 大字型 點閱159 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 新華社今（27）日報導，中國大陸湖北省政府表示，擬從今年開始，在3年內減少粗鋼產能299萬噸（不含武鋼），同時，也要在3到5年內將盡力達到減產煤炭800萬噸的目標。湖北要求各地、各部門不得以任何名義、任何方式備案新增鋼鐵產能之工程，須立即拆除相應冶煉、軋鋼等設備；推動轉型升級，實施鋼鐵企業智慧製造示範計畫。(工商) 關鍵字：鋼鐵、產能、粗鋼 點閱159 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：泰國落地簽證翻倍 恐引陸客大戶反彈遭批離譜 上一則：中國大陸7月工業利潤 年成長11％ 相關新聞 落實去產能 陸派督查組揮鞭 圖片 中建材與中材重組 陸水泥去產能 圖片 《傳產》中國去產能，全球鋼鐵產量緩減 文字 台股量縮平盤整理 聚焦美聯準會談話 文字 陸煤炭業去產能 下半年明顯加速 文字 發表意見(0)