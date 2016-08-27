泰國落地簽證翻倍 恐引陸客大戶反彈遭批離譜

各國爭相以免簽證吸引陸客出行時，泰國卻反其道而行，計畫從9月27日起，將落地簽證費從1千泰銖提高到2千泰銖，尤其不久前剛發生的旅遊度假區發生致命炸彈爆炸事件，此舉無異提油救火，此次受到影響，包括台灣、大陸在內共19個國家和地區。

據英國《金融時報》指出，上調落地簽證費將使泰國退出東南亞收取40美元或以下落地簽證費的旅遊國家行列。此次調漲落地簽證費引發褒貶不一聲浪。泰國當地評論員質疑宣布這項決定時機，更指出，旅遊是泰國經濟中難得成長的行業，此舉將破壞業內信心，《曼谷郵報》甚至以「離譜」指稱這項改變。

把落地簽證費翻倍，無異擴大陸客與免簽入境的西方遊客差距，卻沒有考量近6年來，陸客占逾1500萬新增入境遊客人數中的近半，而新增遊客使泰國國外遊客人數從2009年1415萬人增至去年2988萬人。

不過，泰中旅遊同業公會卻表示，「這筆額外費用對陸客不算多，如果連落地簽證費都負擔不起，在泰期間還有足夠的錢可花嗎？」部分旅遊業經營者也認為，簽證費上調，有助於緩解遊客劇增帶來的擁堵。

調漲落地簽證費的動作，被聯想與官方意圖吸引更多高消費旅客的努力在一起，更契合泰國出入境部門宣稱「好人進來，壞人出去」政策。

(旺報)