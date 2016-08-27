加快掃雷 土耳其再派6坦克進入敘利亞

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法新社記者表示，親土耳其部隊加緊在本週自伊斯蘭國（IS）手中奪回城鎮的掃雷工作，土耳其今天因此再出動6輛坦克進入敘利亞。

土耳其軍隊24日在敘利亞發動名為「幼發拉底河之盾」（Euphrates Shield）的軍事行動，以驅逐邊境地區的IS聖戰士，同時阻撓土耳其憎惡的庫德族民兵挺進。

在土耳其邊境卡爾卡米斯村（Karkamis）的法新社攝影記者，看見6輛坦克今天開過邊境進入敘利亞。

土耳其「自由日報」（Hurriyet daily）稍早報導，3天作戰行動後，土耳其武裝部隊在敘利亞留有50輛坦克及380名軍人。

土軍對人數更多的數以百計敘利亞反抗軍提供支援。

法新社攝影記者說，反抗軍在24日自IS手中奪回的賈拉布洛斯鎮（Jarabulus）進行掃雷工作，在土耳其邊境能聽見零星爆炸聲。

土耳其當局已表明，這項攻勢也意在確保庫德族民兵人民保衛軍（YPG）留在幼發拉底河以東。

賈拉布洛斯軍事委員會（Jarablus Military Council）今天在聲明中說，土耳其戰機襲擊敘北賈拉布洛斯以南一個村落的民宅，以及該團體掌控的陣地。

隸屬獲庫德族支持的敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces）的賈拉布洛斯軍事委員會表示，對亞馬納村（al-Amarna）的攻擊造成平民死傷，並稱這是「危險的擴散，威脅到這個地區的命運」。1050827

(中央社)