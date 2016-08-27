Rain新戲劇組爆毆打學生 急發聲明致歉：言過其實

日前Rain正與f(x)宋茜趕拍電影《八月未央》。（圖／取材自微博）

韓國男星Rain（鄭智薰）近日正和女團f(x)陸籍成員兼隊長Victoria（宋茜）合作新戲《八月未央》，未料日前卻遭取景場地華東政法大學學生爆料，指稱劇組佔據考試用教室、留下大量垃圾在現場，更驚傳劇組人員對圍觀男學生動粗導致對方受傷流血，引爆全校師生強烈不滿，而《八月未央》今日發出聲明澄清致歉，盼能平息網友怒火。

有華東政法大學學生在微博發文，指《八月》劇組不僅晚上拍戲發出噪音騷擾學生自習，還佔用學生準備考試的教室，留下滿地垃圾不清不說，劇組人員還動手打了一名站在旁邊圍觀拍照的男學生，甚至把他打到流血，最後是女朋友出來勸架雙方才得以和解，但這一切已經讓目睹一切的學生相當不滿，要求《八月》劇組人員道歉，還到官方微博留言抗議。

有華東政法大學學生在微博爆料，指稱《八月》劇組留下滿地垃圾未清，還拍照留證。（圖／取材自微博）

現場還傳出劇組人員與男學生發生衝突，甚至打到男學生流血。（圖／取材自微博）

而《八月》劇組則在今日發表長篇聲明，澄清劇組確實改動2間教室變成宿舍拍攝，但並未對教室造成破壞，且拍攝完畢後也將教室復原，而網路上傳出遺留大量垃圾的照片，也是在拍攝工作未結束前，在收工後劇組人員已經做好清潔工作，至於毆打學生一事，《八月》認為言過其實， 但仍願意就事件表示真誠的歉意，表示經過調解後，雙方已經達成諒解並握手和好，接著解釋該名傷者並非華東在校學生而是路人，「我們將警醒自己避免再次發生同樣的事情，也感謝大家的監督。」

不過《八月》聲明中也強調，上述事件與參演此劇的演員無關，認為網路上的評論不應該針對演員，更呼籲網友不要無端牽連他人，表示他們堅決抵制任何網路暴力行為。

(中時電子報)

《八月未央》聲明全文。（圖／取材自八月未央微博）