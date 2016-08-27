抗戰少將顧偉深圳去世 洪秀柱致贈「典型足式」輓聯

現任國民黨主席洪秀柱致贈輓聯「典型足式」哀悼。（圖／洪瑋蔓）

顧偉抗戰時戎裝照。（翻攝自大公網）

抗戰中以「蘇州壯士」聞名的抗戰少將顧偉19日在深圳逝世，享年99歲，將於29日出殯，現任國民黨主席洪秀柱也致贈輓聯「典型足式」以哀悼。1940年，顧偉策劃並指揮實施蘇州「天馬號」爆炸案，炸燬從上海赴南京出席簽約典禮的火車，造成日偽175人死傷，前總統蔣介石讚曰「足寒敵膽，而壯我民族之氣矣」。

據香港大公網報導，顧偉生於1917年，江蘇蘇州人。抗戰期間投筆從戎，加入地下情報工作，曾任軍統局蘇州站站長。他曾多次策反偽軍，執行對日爆破案，兩度入獄，備受酷刑，忠貞不二。

報導指出，顧偉策畫指揮抗戰期間的「天馬號爆炸案」，當時汪精衛投靠日本，決定於1940年11月19日，在南京簽定「調整中日關係條約」，以正式承認偽「滿洲國」來換取日本正式承認汪精衛的南京偽政府。

報導稱，協定簽署前一日，上海敵偽人員乘日軍貴賓列車「天馬號」，從上海到南京參加簽約典禮，以壯聲勢。顧偉與爆破組組長王仲青當晚於蘇州唯亭車站埋雷，次日天馬號駛過，兩枚地雷引爆，天馬號被炸翻出軌。車上有日本內閣專使2人、大佐2人，以及大批德義日的外交使節、偽政府隨員等計175人，非死即傷。

據悉，該事件也在「蔣介石日記」被提及，民國29年（1940年）11月30日的日記中，蔣介石寫道，「倭偽要人廿九日乘滬甯車赴京道賀，卅日倭汪訂約與承認之戲，到蘇州附近完全被我爆炸而死者約一百六十人，足寒敵膽，而壯我民族之氣矣。」

據黃埔六期喬家才少將的外孫女洪瑋蔓表示，許多英勇衛國的抗戰將士們正不斷凋零，此次顧偉少將在深圳去世，國民黨主席洪秀柱也致贈輓聯。期許生活在和平年代的國民勿忘保家衛國的先烈們。

(中時)