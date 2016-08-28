為事業六親不認？ 這些藝人都曾隱瞞結婚生子

這些藝人為了事業都曾隱瞞結婚生子。（圖／本報系資料照片、影視攝影組攝)

藝人出道最切忌的就是「兵役」以及「結婚」，男偶像往往接到兵單，就會想盡辦法延畢或驗退，除了擔憂當兵讓演藝事業停擺之外，更憂慮的是星運下跌，退伍後聲勢不若以往，此外婚姻也是考驗藝人人氣關卡，許多偶像婚後人氣狂跌，更傳出有瘋狂粉絲無法接受偶像已婚，而做出輕生或傷害他人的舉動，因此也讓偶像在事業以及親人間，必須做出二選一的抉擇，不過往往當事件曝光，也讓藝人背負「騙子」的罪名，接下來就來盤點歷年為事業「隱婚」的藝人們。

龍千玉直到女兒輕生才公開有小孩的實情。（圖／本報系資料照片)

龍千玉的兒子昨天驚傳澳洲墜谷，也再度揭開30年前隱婚的緣由，龍千玉出道多年對感情一向低調，始終未證實結婚生子傳言，一直到女兒四年前傳出感情問題仰藥輕生，才讓她公開證實育有一雙兒女，這雙兒女是龍千玉和曹西平三哥曹南平所生，當時龍千玉是未婚懷孕，雖在雙方家人見證下結婚，不過由於要唱歌賺錢養家不肯登記，更不讓孩子在外人面前叫她媽媽，雖在生下兒子後登記結婚，但仍未公開與親生兒女間的關係，兩姐弟直到龍千玉離婚後，才被接回去同住，至於不主動向外界說明，主要是年輕時感情路走得不順，加上私人生活遭受誤解不足為外人訴說，才讓她隱瞞這段不為人知的過去。

謝金燕被拍到與兒子外出，才讓她隱藏12年的祕密曝光。（圖／本報系資料照片)

「姐姐」謝金燕曾在十多年前當紅之際，突然在歌壇銷聲匿跡一段時間，不過當初沒人知道真正原因，直到帶著12歲的兒子外出用餐，才讓她外婚生子一事意外曝光，據悉在曝光之前她總推說是親戚兒子，兒子在外卻只能稱呼她「姑姑」，雖然事後勇於承認是親生兒子，不過她堅持不願透露生父身份，但外傳嫌疑最大的莫過於曾與她合唱《阮的最愛》、《癡情一場空》傳出緋聞的台語歌王楊宗憲，不過卻遭揚宗憲本人否認，雖然一度豬哥亮拍片反擊打算揭露謝金燕私生子謎團，以及生父真實身分，不過引發外界負評如潮，最後則是不了了之。

吳宗憲當年被爆出結婚並有四名小孩，震驚演藝圈。（圖／本報系資料照片)

綜藝界大哥大吳宗憲，感情糾葛比他的演藝事業還要精彩，其中最讓人熟悉的莫過於與陳孝萱的一段情，不過正當這段感情似乎將萌芽時，卻有人驚爆內幕抖出吳宗憲早已經結婚，並且育有四名子女，此消息震驚當時演藝圈，眼見紙包不住火，吳宗憲召開記者會承認與張葳葳是法定夫妻，當時認為已婚身分恐阻礙演藝圈發展，加上害怕小孩被綁架，因此要求妻子不要辦理結婚登記，乖乖做個隱形人就好，並允諾成功就公開兩人關係，在事件曝光隔年，吳宗憲就與妻子辦理登記，並將上億豪宅登記在妻子名下，每個月也會固定給生活費，雖然吳宗憲給予外界花心的形象，不過實際上卻相當顧家，目前與元配張葳葳關係不僅回暖，甚至也提攜女兒吳姍儒進入演藝圈，一起主持綜藝節目《小明星大跟班》。

成龍直到爆發「小龍女」事件後，妻子林鳳嬌才獲得名分。

成龍和林鳳嬌的婚姻在影壇掀起不小波瀾，兩人分別與原先交往對象鄧麗君和秦風都未開花結果，最後卻意外奉子結婚，更讓人驚訝的是到林鳳嬌產前一天才決定互許終生，婚後林鳳嬌宣告息影後和兒子過著低調生活，鮮少與丈夫同時現身公開場合，直到成龍與吳綺莉爆出私生女風波，林鳳嬌選擇原諒後，成龍才決定在父親生日宴會上，公開送上珍珠並吻謝林鳳嬌，才讓林鳳嬌苦守20年後正宮身份得以公開化。

吳尊坦承結婚生子後，人氣依舊不減。（圖／本報系資料照片）

昔日台灣男團「飛輪海」，魅力席捲全亞洲，其中人氣最高的吳尊，雖被周刊驚爆秘婚及育有小孩，不過始終否認這項傳聞，直到他在新書發表前夕，突然在官網發出聲明，認了自己是個「幸福的爸爸」，並稱陪伴的正是初戀女友，2人已經相處18年，這才認了妻女的身分，雖然瞞婚被外界砲轟是「騙子」，不過粉絲始終力挺，人氣絲毫不受影響。

倪安東為給妻女名分，在臉書坦承已婚多年。（圖／本報系資料照片）

在《超級星光大道》踢館奪下滿分25分的倪安東，一出道就聲勢驚人，不過也屢傳他早與一名護士結婚生女，但隨機遭他打臉否認，後來雖鬆口認愛，但仍堅持未婚，不過某天他突如其來在臉書上傳自拍影片，開頭就招認結婚四年，並且有個三歲女兒，他表示當初為保護妻女，加上剛出道不懂媒體應對才決定隱瞞，如今不想妻女委曲求全，才決定在女兒三歲生日當天公開，當初更被質疑為了炒作新聞才公開，不過被經紀人駁斥，全是因為女方家長壓力才決定公開原因。

(專題報導)